Próxima segunda (10) terá ponto facultativo para servidores municipais em Belém; saiba mais

A Secretária Municipal de Administração (Semad) estabeleceu que na segunda-feira (10), o expediente será facultado para servidores municipais de Belém. A portaria de número 2667/2022 foi publicada na quarta-feira (4). O documento, assinado pela titular da Semad, Jurandir Santos de Novaes, consta que apenas “serviços considerados essenciais no atendimento à população” vão funcionar na segunda-feira.

O arquivo leva em consideração o Decreto Municipal nº 10.3439, publicado no dia 9 de fevereiro deste ano, e que estabelece feriados e pontos facultativos “das repartições públicas municipais”.

De acordo com a decisão da Semad , unidades de urgência de saúde, trabalhos no Departamento de Resíduos Sólidos (Dres), redes de abrigos, serviços de acolhimentos para pessoas em situação de rua e da Guarda Municipal de Belém (GMB) irão funcionar normalmente ou sob escala.