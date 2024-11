Provas específicas da Uepa para Libras e Música serão realizadas no próximo domingo (1/12)

No próximo domingo, dia 1º de dezembro, candidatos dos Processos Seletivos Específicos para os cursos de Letras-Libras e Música da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizarão suas provas. Os exames iniciam às 8h, sendo que o portão será aberto uma hora antes, às 7h, horário recomendado para chegada dos candidatos.

Os concorrentes já podem acessar os links para consultar o cartão de inscrição com os detalhes dos locais de provas do Prosel de Música e do Prosel de Letras Libra.

Letras-Libras

O Processo Específico de Letras-Libras será realizado em Belém, no campus campus II da Uepa, localizado na travessa Perebebuí, nº 2.623, bairro Marco. Também em Marabá, no campus VIII (Av. Hiléia s/n bairro, Amapá).

As provas terão duas etapas: objetiva sobre conhecimentos específicos de Letras-Libras, Língua Portuguesa e Matemática e produção escrita de redação em Língua Portuguesa.

Música

Para o curso de Música, as avaliações serão também na capital, no campus I, localizado na travessa Djalma Dutra, s/n, bairro Telégrafo, em Santarém, no campus XII (Av. Plácido de Castro, 1399, bairro Aparecida), e em Vigia, campus XVII (Rodovia PA-412, s/n Km 0 - próximo à Praça do Manto, bairro Amparo).

Os candidatos vão realizar exames de conteúdo musical, com questões de múltipla escolha, e de execução musical, com execução de uma música em livre escolha utilizando um instrumento ou a voz.

A divulgação dos resultados ainda vai ter data definida, assim como o listão final de aprovados do Processo Seletivo 2025, que se inscreveram utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.