Prouni 2025/2: Pará tem mais de 6 mil bolsas de estudo disponíveis

A consulta de bolsas para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) foi liberada pelo Ministério da Educação (MEC). Serão mais de 211 mil bolsas de estudo em faculdades particulares em todo o país. O Pará conta com cerca de 4.542 bolsas integrais (100%) para quem tem renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa e 1.687 bolsas parciais (50%) para quem tem renda de até 3 salários mínimos por pessoa.

Mais de 800 instituições privadas participam do programa com bolsas para mais de 370 cursos de graduação. O estado do Pará se encontra na posição dos que mais ofertam bolsas na Região Norte, totalizando 6.229 bolsas.

Os cursos de maior oferta são de Administração, Enfermagem, Direito, Pedagogia, Psicologia e Educação Física.

Requisitos para concorrer às bolsas:

O candidato deve ter realizado o Enem 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação.

Não possuir diploma de ensino superior.

Atender aos critérios de renda familiar, de acordo com o tipo de bolsa desejada.

As inscrições para o Prouni iniciam no dia 30 de junho e vão até o dia 4 de julho, com 1ª chamada no dia 7 de julho e 2ª chamada no dia 28 de julho.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi criado em 2004 e oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior em todo o Brasil. O objetivo é ampliar o acesso à educação superior, levando oportunidades para estudantes de baixa renda que fizeram o Enem e ainda não possuem diploma universitário.

Como se inscrever:

As inscrições são realizadas gratuitamente através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.