Protesto fecha os dois sentidos da avenida Augusto Montenegro, em Belém

Manifestantes fecharam os dois sentidos da avenida Augusto Montenegro, na tarde desta quinta-feira (14), próximo à entrada da rodovia Transcoqueiro, em frente a uma loja de departamentos, em Belém. De acordo com informações preliminares, o bloqueio será um protesto de mototaxistas que cobram justiça para a morte de uma colega de categoria. Ainda não há detalhes oficiais sobre o caso dessa morte. Por volta das 17h10, os manifestantes estavam queimando pneus na pista, perto da faixa de trânsito.

Por meio das redes sociais, algumas mensagens afirmam que a categoria sofre ameaças do Comando Vermelho. Confira:

"O Comando Vermelho está matando mototaxistas que não pagam a conta mensal dos pontos de mototaxistas. Inclusive do Panorama XXI. E da Extrafarma em frente ao [residencial] Natália Lins. Foi daquele mototaxista que morreu. O passageiro que estava com ele ainda estava com vida quando socorreram. Hoje que morreu", diz uma mensagem que circula nas redes sociais.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.