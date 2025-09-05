Capa Jornal Amazônia
Protesto em Marituba fecha parte da rodovia BR-316 na manhã desta sexta-feira (5)

A Polícia Militar está no local acompanhando a manifestação dos moradores

O Liberal
fonte

Moradores realizam protesto na BR-316, em Marituba, na manhã desta sexta-feira (Foto/Reprodução/Redes sociais)

Na manhã desta sexta-feira (5), moradores de um condomínio realizam um protesto na BR-316, em Marituba. Eles interditaram parcialmente a rodovia federal, mas os veículos estão trafegando pela pista. Policiais militares estão no local.

O motivo alegado pelos moradores é de que o Detran está "multando injustamente os moradores que precisam usar o acostamento para entrar e sair do condomínio". Ainda segundo os moradores, o uso do acostamento “é a única forma de acesso seguro” ao condomínio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Detran e aguarda retorno.

 

Belém
