Protesto de moradores da Pratinha fecha avenida Arthur Bernardes nesta quinta (13)

Moradores do bairro da Pratinha, em Belém, bloquearam, na manhã desta quinta-feira (13), as duas faixas da avenida Arthur Bernardes, perto da Praça Isa Cunha. Por conta disso, o trânsito no local ficou lento no trecho entre a Base Aérea de Belém e o 8º Depósito de Suprimentos do Exército. Segundo a Polícia Militar, o motivo da interdição é a reivindicação dos residentes pelo abastecimento de água na água na região.

Militares do 24º Batalhão, responsável pelo policiamento na área, para negociar a liberação da via com os manifestantes. Quanto ao problema que os moradores se queixam, a redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para saber se alguma ação está prevista para sanar a falta de água no local.

Por meio de nota, a Cosanpa informou que o sistema que abastece a área está suspenso nesta quinta-feira (13) para manutenção, enquanto isso, caminhões-pipa atendem os moradores. "A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado ainda hoje, logo após a conclusão dos trabalhos", acrescentou a Companhia no comunicado.