Prosel Uepa: veja o listão do processo seletivo das vagas remanescentes

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta quarta-feira (18), o resultado do Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026, que é destinado ao preenchimento de vagas em cursos de graduação da instituição. O resultado está disponível em www.uepa.br/pt-br/content/edital-28-2026. A pré-matrícula dos candidatos classificados será on-line e iniciará nesta quinta-feira (19), seguindo até segunda-feira (23).

O candidato que, no período previsto para a pré-matrícula, por dificuldade de acesso ao sistema on-line, não conseguir realizar os procedimentos de pré-matrícula, poderá — exclusivamente no período da confirmação da matrícula — comparecer ao campus ao qual seu curso está vinculado para realizar os procedimentos necessários junto à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus.

A seleção utilizou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2023 ou 2024 ou 2025 e é voltada a candidatos que já concluíram o Ensino Médio. Nos dias 24 e 25 de março de 2026, das 9h às 14h, será realizada a confirmação presencial da matrícula dos candidatos cotistas no CRCA. Já os candidatos da ampla concorrência devem realizar a confirmação presencial da matrícula nos dias 25 e 26, das 8h às 14h.

Documentos

Para efetuar a matrícula, os candidatos devem apresentar: declaração de ocupação de vaga única (fornecida no ato da matrícula), documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar (para homens maiores de 18 anos), uma foto 3x4 recente e colorida, título de eleitor com comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral do TSE, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência recente com CEP e formulário de autodeclaração para candidatos convocados nas cotas.

Dependendo da modalidade de vaga, também podem ser exigidos documentos específicos, como: declaração de pertencimento ao povo indígena ou à comunidade quilombola para candidatos das cotas étnico-raciais; documento da condição autodeclarada de pessoa com deficiência, com laudo médico e exames complementares, para candidatos PcD; autodeclaração de atendimento ao requisito de renda com documentação comprobatória para candidatos da cota renda; e laudo médico que comprove perda auditiva

Vagas

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