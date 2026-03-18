Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prosel Uepa: veja o listão do processo seletivo das vagas remanescentes

A pré-matrícula dos candidatos classificados será on-line e iniciará nesta quinta-feira (19), seguindo até segunda-feira (23).

O Liberal

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta quarta-feira (18), o resultado do Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026, que é destinado ao preenchimento de vagas em cursos de graduação da instituição. O resultado está disponível em www.uepa.br/pt-br/content/edital-28-2026. A pré-matrícula dos candidatos classificados será on-line e iniciará nesta quinta-feira (19), seguindo até segunda-feira (23).

O candidato que, no período previsto para a pré-matrícula, por dificuldade de acesso ao sistema on-line, não conseguir realizar os procedimentos de pré-matrícula, poderá — exclusivamente no período da confirmação da matrícula — comparecer ao campus ao qual seu curso está vinculado para realizar os procedimentos necessários junto à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus.

A seleção utilizou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2023 ou 2024 ou 2025 e é voltada a candidatos que já concluíram o Ensino Médio. Nos dias 24 e 25 de março de 2026, das 9h às 14h, será realizada a confirmação presencial da matrícula dos candidatos cotistas no CRCA. Já os candidatos da ampla concorrência devem realizar a confirmação presencial da matrícula nos dias 25 e 26, das 8h às 14h.

Documentos

Para efetuar a matrícula, os candidatos devem apresentar: declaração de ocupação de vaga única (fornecida no ato da matrícula), documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar (para homens maiores de 18 anos), uma foto 3x4 recente e colorida, título de eleitor com comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral do TSE, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência recente com CEP e formulário de autodeclaração para candidatos convocados nas cotas.

Dependendo da modalidade de vaga, também podem ser exigidos documentos específicos, como: declaração de pertencimento ao povo indígena ou à comunidade quilombola para candidatos das cotas étnico-raciais; documento da condição autodeclarada de pessoa com deficiência, com laudo médico e exames complementares, para candidatos PcD; autodeclaração de atendimento ao requisito de renda com documentação comprobatória para candidatos da cota renda; e laudo médico que comprove perda auditiva

Vagas

Foram ofertadas mais de 160 vagas para os cursos de Matemática, em Altamira, Física, em Barcarena, Física, em Castanhal, Ciências Biológicas, Ciências Sociais , Matemática e Química, em Conceição do Araguaia, Engenharia Florestal, em Marabá, Design, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Florestal, em Paragominas, Engenharia de Produção, em Redenção, Ciências Sociais e Filosofia em São Miguel do Guamá.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

uepa

prosel

vagas remanescentes uepa
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HOMILIA

Jesus prioriza a pessoa humana em homilia sobre o 4º Domingo da Quaresma

Padre Claudio Pighin reflete sobre como a fé permite enxergar além do mundo material e revela a misericórdia divina diante das limitações humanas

14.03.26 12h19

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês, diz Governo do Pará

A via se tornará segunda opção para os condutores que quiserem entrar em Belém por meio rodoviário, além da BR-316

17.03.26 13h51

MOBILIDADE

Com prolongamento e duplicação, nova Rua da Marinha, em Belém, será entregue nesta quinta-feira (19)

Obra contou com investimento superior a R$ 242 milhões, em parceria entre o Governo do Pará e o BNDES, e deve beneficiar diretamente mais de 200 mil pessoas na capital paraense

18.03.26 10h02

RESGATE

Boto-cor-de-rosa é resgatado após encalhar em canal do bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense

17.03.26 9h09

SAÚDE

Belém está entre cidades em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, alerta Fiocruz

O levantamento aponta que o Pará integra o grupo de estados com nível de atividade considerado de alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas analisadas

16.03.26 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda