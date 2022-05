Prosel 2022 - Especial Parauapebas da Uepa tem 40 aprovados

Os 40 candidatos aprovados para o curso de Enfermagem no Processo Seletivo 2022 - Especial Parauapebas da Universidade do Estado do Pará (Uepa), divulgados nesta quarta-feira (18), têm de 23 a 27 deste mês para realizar a matrícula. Esse procedimento pode ser feito no Centro Universitário de Parauapebas (CEUP), de 8 às 14 horas. A relação completa dos calouros pode ser conferida no site da Universidade: https://www.uepa.br.

A oferta do curso de Enfermagem atendeu uma demanda da região. Essa procura se refletiu no número de 1.608 inscritos no Prosel 2022 - Especial Parauapebas. Ao saudar os aprovados na seleção, o reitor Clay Nunes Chagas destacou que esses novos estudantes da instituição vão “estrear o campus da Uepa, que será entregue no mês de junho, em Parauapebas”.

Confirmação

No ato de confirmação da matrícula, o candidato aprovado deverá estar munido de originais (para confirmação) e cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino); 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida); Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

O CEUP funciona na rua A, S/N, Quadra /Lote Especial, no bairro: Cidade Nova, entre rua 8 e rua 9, próximo ao Hospital Municipal.