proprietário denuncia atraso de nove meses no aluguel de escola em ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua voltou a atrasar o apagamento dos aluguéis da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Auxiliadora, localizada Cidade Nova VI. É o que afirma o dono do imóvel, Gabriel Kanagusku. Em seu Instagram, ele abordou novamente o assunto. “Caro prefeito Doutor Daniel, mais uma vez venho às redes pedir encarecidamente que libere/autorize os pagamentos atrasados dos aluguéis da EMEF Nossa Senhora Auxiliadora", escreveu. "São 9 meses de débitos - desde fevereiro/25. Não estou pedindo favores. Estou pedindo que seja feito o mínimo e básico”, afirmou.

Segundo o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, Gabriel Kanagusku já enfrentou outros longos períodos sem pagamento desde 2023. Segundo ele, mesmo com diversas tentativas de diálogo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e com a gestão municipal, nenhuma solução, previsão ou resposta concreta foi apresentada - inclusive uma reunião agendada com a secretária Ana Paula Renato foi desmarcada no próprio dia sob a justificativa de participação na COP 30.

A família aluga o prédio para o município há mais de 10 anos, mas nunca enfrentou tantos atrasos quanto agora, na gestão de Dr. Daniel. Gabriel afirmou depender do aluguel para pagar suas contas e manter seus compromissos. No entanto, mesmo sem receber os valores, mantém a escola funcionando por respeito à comunidade escolar. A unidade atende cerca de 350 crianças do 1º ao 5º ano, e ele afirmou que não pretende pedir o imóvel de volta para não prejudicar os alunos.

A relação da família com a escola é antiga - a mãe de Gabriel, Ariete de Oliveira da Silva Leitão, foi gestora da própria unidade. Por isso, ele insiste em manter o espaço disponível, por responsabilidade social. Enquanto isso, afirma ainda o jornalista Wesley, a gestão municipal segue acumulando dívidas e adiando soluções, demonstrando que, sob Dr. Daniel, nem o básico tem sido garantido: pagar em dia o espaço onde funciona uma escola pública. “Quem sofre com essa falta de compromisso é a população”, afirmou o jornalista. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.