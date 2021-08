Promesseiros devem esquentar venda de objetos de cera

Ainda não se intensificou a demanda por objetos de cera por parte de promesseiros do Círio de Nazaré; no entanto, comerciantes desse tipo de produto acreditam que a procura deverá aumentar a partir do começo de setembro, ou seja, no mês que antecede ao da festa maior dos paraenses. "Tivemos no ano passado uma queda nas vendas na faixa de 18% em relação a 2019, mas estamos na expectativa de que a situação possa melhorar em 2021 e que a procissão do Círio possa se realizar normalmente", afirma Pedro Manoel Barbosa, 60 anos, proprietário da Casa Círio, com 100 anos de funcionamento no bairro histórico da Cidade Velha.

Pedro considera que independente de se ter ou não a romaria presencial do Círio de Nazaré no segundo domingo de outubro, além de outras procissões da quadra nazarena (em 2020, não houve por causa da pandemia da covid-19), os fiéis pagam promessas com objetos de cera em agradecimento por graças alcançadas. Esse procedimento é adotado ao longo do ano todo. Porém, muita gente gosta de ir na procissão, como o comerciante salienta.

Como Pedro Barbosa, muita gente está na expectativa de que o cenário epidemiológico possa possibilitar, até outubro, a realização da romaria da festa. O argumento é de que, ainda que com restrições e mediante cumprimento de protocolos sanitários, os brasileiros retomaram, em 2021, o veraneio em julho, as aulas presenciais reiniciaram em escolas e os jogos de futebol foram retomados (ainda que sem público até agora). No entanto, no Círio trata-se de 2 milhões de fiéis concentrados em romaria pelas ruas de Belém, o que requer um planejamento de ações em larga escala para proteção dos participantes.

Cuidados

A Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa, juntamente com órgãos de segurança e saúde pública, monitoram as condições epidemiológicas com vistas a alterações ou não da programação oficial do Círio 2021, anunciada no final de julho. Essa programação não contempla procissões presenciais. Na sexta-feira (8 de outubro) que antecede à data do Círio 2021 (em 10 de outubro), será realizado o Traslado da Imagem Peregrina para Ananindeua, em veículo específico.

Para o domingo do Círio o que está programado até agora é o trajeto da Imagem Peregrina pela avenida Nazaré, sem acompanhamento dos fiéis em carros, também a fim de se evitar aglomeração de pessoas, como prevenção a novos casos de covid-19.

Artigos

Em anos anteriores, como explica Pedro Barbosa, as demandas paor objetos de cera começava a se intensificar em julho, também por causa das festas religiosas (Círio) nos municípios do interior do Pará. "Nós trabalhamos com 90 itens de objetos de cera, e os mais procurados pelos promesseiros são as velas de alturea e as casas. Esses dois artigos custam de R$ 10,00 a R$ 15,00 em média. Agora, têm muita saída objetos representativos de partes do corpo humano, peças de animais de estimação, carros, celulares", relata o comerciante. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é, em particular, um objeto de cera tradicional junto ao público.

"A nossa intenção é de reproduzir o que o devoto pede em graça", observa Pedro Barbosa. Em 2020, uma das peças com grande saída foi o objeto de cera do pulmão, por causa dos casos e óbitos por covid-10 no mundo todo, em particular, nas cidades paraenses.

Agradecimento

O cura da Sé, cônego Roberto Cavalli, ressalta que o pagamento de promessa por parte de fiéis é uma atitude importante na vida da Igreja Católica, fazendo parte da trajetória histórica da instituição. "É o momento em que a pessoa faz o seu agradecimento, por meio do objeto de cera, pelo milagre com que foi agraciada, pela bênção que recebeu, pela graça alcançada", salienta.

Cônego Roberto observa que independente de haver ou não procissões presenciais, os fiéis cumprem suas promessas. De acordo com a programação do Círio 2021, no dia 10 de setembro serão instalados dois Carros de Promessas na Praça Santuário, em frente à Basílica Santuário de Nazaré. Os promesseiros poderão depositar objetos de cera nsses espaços em pagamento a promessas feitas. Os Carros permanecerão no local até o encerramento da Festividade, em 24 de outubro.