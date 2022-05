Projetos prioritários da Prefeitura de Belém reúnem mais de meio bilhão em investimentos

Por iniciativa da Prefeitura de Belém, um conjunto de investimentos prioritários é executado em áreas do centro de da periferia da capital paraense, envolvendo mais de meio bilhão de reais, com foco em aperfeiçoamento da infraestrutura e saneamento da cidade. Essas ações deverão resultar em maior qualidade de vida de milhares de cidadãos e cidadãs, muitos há mais de 15 anos enfrentando situações adversas, como trechos com lama, buracos e alagamentos provocados também por chuvas.

As obras estão em andamento, com prazos de conclusão que variam de quatro meses até o final do atual mandato do prefeito Edmilson Rodrigues, considerando-se a complexidade de algumas delas. Do valor total de R$ 510,7 milhões, R$ 493,4 milhões são aplicados em projetos de intervenção urbanística, com saneamento básico, paisagismo e criação de áreas de convivência, como o Parque Urbano Igarapé São Joaquim e o Projeto da Bacia do Mata Fome.

São Joaquim

O Parque Urbano Igarapé São Joaquim, na Bacia do Una, conta com o valor de R$ 160 milhões. Para o avanço do projeto, a Prefeitura, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, concluiu recentemente um concurso para apresentação do projeto.

Já com o Projeto da Bacia do Mata Fome, com R$ 333,4 milhões, a Prefeitura pretende beneficiar diretamente cerca de 200 mil pessoas em cinco bairros da capital paraense: São Clemente, Pratinha e partes da Pratinha, Parque Verde e Tapanã.

Obras em vias

Com os outros R$ 17,3 milhões, atualmente, a Prefeitura de Belém realiza serviços de drenagem profunda em quatro vias importantes e localizadas em Belém e no Distrito de Outeiro. Uma delas é a avenida Senador Lemos, que passa pelos bairros do Umarizal, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta e Pedreira. Nela, a Prefeitura aplica R$ 11,3 milhões à execução da rede de drenagem profunda em todos os trechos inexistentes. Além da pavimentação asfáltica em toda sua extensão, indo da avenida Doutor Freitas até a avenida Visconde de Souza Franco. A obra começou em abril e o prazo de entrega é de seis meses.

Na avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, é realizada obra de drenagem profunda, pavimentação asfáltica, calçamento e nova iluminação pública, entre as passagens do Arame e Liberdade. A obra começou em abril e está em plena execução, com previsão de conclusão e entrega à população em setembro de 2022. Os recursos são de R$ 2,1 milhões.

Na obra de drenagem, pavimentação e calçamento na rua 5ª linha, no bairro do Tenoné, foi executada rede de drenagem e nova pavimentação asfáltica, entre a rua Laranjeiras e o Clube dos Rodoviários. A obra estava paralisada desde 2020. Já na atual gestão, em dezembro de 2021, foi retomada e está em fase de conclusão para ser entregue à população. Os investimentos são de R$ 1,86 milhão.

No Distrito de Outeiro, a rua Franklin de Menezes, no bairro São João do Outeiro, também recebe novo sistema de drenagem, pavimentação e calçamento. Além de pavimentação asfáltica e urbanização com nova iluminação pública, no trecho que vai da avenida Beira-Mar à passagem Nossa Senhora da Conceição. As ações começaram em 29 de abril de 2022, tendo prazo de entrega de seis meses. A Prefeitura aplica R$ 2,1 milhões.

Os projetos prioritários são desenvolvidos, diretamente, pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e envolvem também ações das secretarias municipais de Urbanismo (Seurb) e de Meio Ambiente (Semma), e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).