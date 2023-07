​Projeto promove oficina e exibição de pipas na UsiPaz Jurunas/Condor

O Projeto Pipas, que tem como objetivo levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas perto da fiação elétrica, encerra mais uma edição com oficinas e exibição de pipas, com diversão, a arte e a informação. A ação, que também contará com troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social e negociação de débitos, além do E+ Reciclagem, ocorrerá no próximo sábado (8), das 8h às 12h, na UsiPaz Jurunas/Condor. A iniciativa tem o patrocínio da Equatorial Pará, com realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), via Lei Semear, do Governo do Pará.

Na oficina, as crianças terão a oportunidade de aprender a fazer suas próprias pipas e poderão explorar diferentes técnicas e estilos na confecção de suas pipas. Os participantes também participarão de palestra, organizada pela Equatorial Pará, sobre os riscos envolvidos ao empinar pipas próximo a fios e cabos elétricos. Também haverá distribuição de brindes.

VEJA MAIS

Após a oficina, ocorrerá a exibição das pipas produzidas. As crianças terão a oportunidade de empinar suas pipas, demonstrando suas habilidades e criatividade no céu. O evento é gratuito e não há necessidade de inscrição prévia.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial, o momento será de celebração, unindo diversão, arte e conscientização. “As pipas com cerol são grandes ofensores da rede elétrica neste período de férias escolares. Então, resolvemos fazer essa ação lúdica e educativa para mostrar às crianças e jovens que é possível se divertir com segurança. Temos diversas atividades educativas direcionadas a esse público”, destaca Michelle.

Tarifa Social

Outros serviços da Equatorial Pará também estarão disponíveis no local à população como o cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e troca de lâmpadas. A distribuidora de energia também levará o projeto E+ Reciclagem, em que os clientes poderão trocar resíduos recicláveis por descontos na conta de energia.

Serviço:

Data: sábado (8/7)

Horário: 8h às 12h

Local: Usina da Paz Jurunas/Condor

Evento gratuito