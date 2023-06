Helder Barbalho assina início das obras da UsiPaz de Altamira

Uma nova Usina da Paz começará a ser construída, dessa vez no município de Altamira, onde o governador Helder Barbalho cumpriu agenda nesta sexta-feira (16). Helder assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras e enfatizou a importância do equipamento público na promoção da cidadania.

"Vamos implementar aqui todos os serviços fundamentais de cidadania, de segurança pública e garantiremos, a partir deste equipamento social, que a população de Altamira e região possa ter oportunidades. Temos a certeza de que este programa muda a realidade social, cuida das pessoas e consequentemente traz a paz social”, informou o governo Helder Barbalho.

A técnica de enfermagem Domingas Rocha está na expectativa sobre a iniciativa. “Muito bom saber que esse projeto vai trazer benefícios, principalmente para os jovens que estão sendo desperdiçados porque muitos não têm oportunidade. Por isso estou muito grata pela vinda da Usina da Paz, em Altamira, eu tenho filhos e netos que agora vão ter mais oportunidades, para ajudar no mercado de trabalho”, comentou Domingas.

Terreno foi doado pela prefeitura de Altamira

As obras serão realizadas por meio de um termo de cooperação com a empresa Norte Energia, em um terreno doado pela prefeitura de Altamira, localizado na Rua-18, no bairro São Francisco.

Esta UsiPaz se juntará às demais já em funcionamento na Região Metropolitana de Belém e no Sudeste do Estado: Usinas da Paz Professor Amintas Pinheiro, no Icuí-Guajará, em Ananindeua; Antônia Correa, no bairro Nova União, em Marituba; Padre Bruno Sechi, no Bengui; as UsiPaz Cabanagem, Guamá, Terra Firme e Jurunas/Condor, em Belém, e as Usinas de Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. Além da UsiPaz Altamira, a Usina da Paz Marabá também está em construção.

A construção e a oferta de serviços das Usinas da Paz obedecem a um modelo único, em que cada complexo tem o mesmo projeto arquitetônico e oferece a mesma quantidade de serviços, todos gratuitos, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, capacitação técnica e profissionalizante, campo de futebol, quadra de areia, espaço para artes marciais (dojô) e atividades culturais, piscina, salas de audiovisual e inclusão digital, além de eventos e encontros direcionados à comunidade.

Festival Internacional do Chocolate em Altamira

Também em Altamira, acompanhado da comitiva formada por integrantes do governo estadual, o chefe do executivo visitou a Chocolat Xingu, que este ano está em sua segunda edição. O Festival tem como objetivo, divulgar e promover o cacau de origem, dando oportunidade aos produtores e empreendedores de mostrar a qualidade de suas produções.

Ao circular pela Feira, o governador parabenizou os produtores e empreendedores e os incentivou a continuar contribuindo para o desenvolvimento da cultura cacaueira no Pará.

"É um orgulho que nosso Estado seja o maior polo produtor de cacau. Mais orgulho ainda é encontrar uma solução que permite com que as pessoas trabalhem, produzam e façam a boa conciliação do meio ambiente com o sustento das famílias que estão envolvidas nessa integração agroflorestal entre agricultura e lavoura com a floresta. Esse é o modelo ideal de agricultura familiar que nós devemos implementar nessa região e implementar em todo o Brasil", destacou Helder Barbalho.

"Nós trabalhamos através da Sedap em parceria com a administração local e com a MVU, que organiza a programação, para estimular e divulgar esse trabalho, o cacau dessa região, o cacau de origem e o chocolate que utiliza esse cacau”, explicou Dulcimar Melo, engenheira agrônoma da equipe do Procacau da Sedap.

O Festival Internacional do Chocolate e do Cacau de Altamira, o Chocolat Xingu, ocorre até o próximo domingo (18), no Centro de Eventos de Altamira.