Estado autoriza construção da UsiPaz e entrega benefícios às famílias de Itaituba

O governador Helder Barbalho assinou, nesta quinta-feira (15), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de uma Usina da Paz no município de Itaituba, no sudoeste paraense, que também terá sua delegacia reconstruída. Durante agenda na cidade, o chefe do Executivo estadual entregou as novas instalações da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), coletes balísticos para os agentes e uma Estação Cidadania.

Além de Itaituba, famílias de Novo Progresso atingidas pelas cheias na região receberam cestas básicas e foram beneficiadas pelo programa “Recomeçar”. “Olhamos por quem mais precisa. Dessa forma, estamos levando investimentos para as famílias atingidas pelas fortes chuvas na região”, explicou Helder Barbalho.

Estrutura

À ocasião, o chefe do Executivo estadual realizou a entrega da décima unidade da Estação Cidadania, que segue o mesmo modelo da unidade Tucuruí, no sudeste paraense. Um espaço moderno, tecnológico e sofisticado, com ambiente planejado para oferecer conforto e praticidade, além de uma excelente infraestrutura, às comunidades próximas, ajudando a descentralizar os serviços oferecidos pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta d​​o Executivo Estadual.

Com a entrega da nova unidade, Itaituba se tornará cidade-polo e atenderá municípios como Novo Progresso, Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e Placas, e também os distritos de Moraes Almeida, em Itaituba, e Castelo de Sonhos, em Altamira. Com isso, mais de 100 mil moradores terão acesso ao conjunto de serviços ofertados.

“Hoje, entregamos a Estação Cidadania e a nova Ciretran, ampliando os serviços do Detran na cidade e assegurando todo um apoio social para a melhoria da vida da população de Itaituba”, destacou o governador.