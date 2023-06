UsiPaz Cabanagem, em Belém, recebe ministros do governo federal

Uma comitiva do governo federal conheceu, na tarde desta segunda-feira (19), as instalações do complexo de cidadania Usina da Paz. A visita ocorreu na na UsiPaz Cabanagem e foi guiada pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan, pelo secretário de Articulação da Cidadania, Igor Normando, e demais autoridades estaduais.

Entre os participantes estavam os ministros das Cidades, Jader Filho; da Integração Regional, Waldez Goés; dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo; e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Representantes conheceram instalações e serviços

Os representantes do governo federal puderam conhecer o funcionamento e as atividades realizadas diariamente no complexo cabano, como as aulas da sala de música, informática, corte e costura, balé, os espaços da biblioteca e gastronomia. Do lado de fora, estavam sendo realizadas as aulas de natação, karatê e vôlei.

No final da visita, a comitiva se dirigiu à Plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027 no Estado do Pará, evento realizado no final da tarde no Hangar Convenções e Feiras.

Meta - Apenas em 2023, o governador Helder Barbalho anunciou a construção das Usinas da Paz, em Bragança, Cametá, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Redenção e Itaituba. O objetivo do Governo do Estado é entregar 40 Usinas da Paz até o final da atual gestão, em todo o território paraense.