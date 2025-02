Projeto oferece consultas gratuitas com neuropediatra e psiquiatra infantil em Belém

Famílias de Belém terão a oportunidade de acessar consultas gratuitas com neuropediatra e psiquiatra infantil por meio do projeto Saúde para Todos. A iniciativa, promovida pelo Instituto Justiça para Todos, realizará 100 atendimentos nos dias 22 e 28 de fevereiro, voltados à emissão de laudos médicos e receituários para crianças que necessitam desse suporte especializado.

Os atendimentos acontecerão na passagem São Benedito, 506, no bairro da Sacramenta, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral. As vagas são limitadas, e os responsáveis interessados devem entrar em contato previamente pelo telefone (91) 99368-3513 para obter mais informações e garantir o agendamento.

Triagem obrigatória antes da consulta

Para participar da consulta, é necessário passar por uma triagem presencial, realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Esse processo é essencial para garantir que as crianças atendidas tenham o encaminhamento correto e possam receber a assistência adequada.

Os responsáveis devem agendar a triagem informando os seguintes dados:

✅ Nome do responsável

✅ Nome da criança

✅ Data e horário desejados para a triagem (segunda a sexta, entre 9h e 17h)

A equipe do projeto tem recebido um grande volume de mensagens e está respondendo a todos com atenção, por isso, é recomendado que os interessados entrem em contato o quanto antes para garantir a vaga.

A ação busca oferecer suporte a crianças que precisam de avaliação especializada, mas enfrentam dificuldades no acesso a esses serviços. Além de facilitar diagnósticos, a iniciativa contribui para o encaminhamento adequado para acompanhamento médico contínuo.

O Projeto Saúde para Todos reforça a importância do acesso à saúde infantil e convida a comunidade a divulgar a iniciativa, ampliando o alcance da informação para famílias que necessitam do serviço. Quem quiser saber mais detalhes ou indicar alguém que precise do atendimento pode entrar em contato via WhatsApp no número (91) 99368-3513 ou via Instagram @jus_paratodos.