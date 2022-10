Projeto 'O Liberal na Escola': estudantes do Centro Hage visitam a redação

Imagine o que significa para uma jovem de apenas 12 anos de idade, pretendendo cursar Jornalismo, visitar a Redação de um veículo de comunicação e, inclusive, sentar na cadeira de um repórter. Pois foi isso o que aconteceu com Sofia Melo, do 7º ano do Ensino Fundamental. Ela integrou um grupo de estudantes do Centro Integrado de Ensino Hage à sede do Grupo Liberal, nesta quinta-feira (6).

A visita à Redação do Portal e dos jornais O Liberal e Amazônia faz parte das ações do programa "O Liberal na Escola", uma iniciativa de Responsabilidade Social do Grupo Liberal em unidades escolares. Essa ação possibilita que os meios de comunicação, em especial, a sede do jornal impresso e de OLiberal.com, sirvam de instrumentos de estudo e pesquisa para os alunos.

"Eu quero ser jornalista, porque acho essa profissão muito dinâmica; gosto da interação entre as pessoas e de que é possível relatar fatos para a sociedade", declarou Sofia Melo. Ela revelou que queria muito conhecer uma Redação e a oportunidade chegou. "É muito legal e um incentivo para mim", acrescentou.

Aprendizado

Os estudantes, de 11 e 12 anos de idade, foram recepcionados pelo chefe de Reportagem, jornalista Lázaro Magalhães. Ele explicou ao grupo de visitantes como funciona a Redação Integrada do Portal e jornais O Liberal e Amazônia e repassou alguns conceitos e procedimentos básicos da comunicação e jornalismo aos estudantes. O repórter fotográfico Ivan Duarte expôs aos alunos aspectos da prática do fotojornalismo envolvendo a comunicação online e o jornalismo impresso.

Jornalista Lázaro Magalhães aborda prática da comunicação na visita de alunos do Centro Hage (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A visita dos alunos foi monitorada pela coordenadora pedagógica Hellene Cabral; a professora de Língua Portuguesa, Renata Reis, e a professora de Ciências Biológicas, Luana Santos, com a facilitadora Karina Luz. Hellene Cabral informou que em novembro haverá, na escola, uma Mostra de Lingugens, envolvendo artes, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Inglês e Língua Portuguesa.

Em Língua Portuguesa, os estudantes utilizam o jornal impresso como instrumento pedagógico, pelo programa "O Liberal na Escola". "Eles gostam de produzir textos, se saem muito bem", externou Hellene Cabral. A professora Renata Reis disse que a escola recebe exemplares dos jornais. "Então, "a gente utiliza o jornal impresso para realizar dinâmicas com os estudantes. Eles aproveitam para produzirem textos e recriar anúncios, por exemplo;e fizemos um mural-jornal com todos os cadernos do jonal", disse.

Estudantes aprendem técnicas do fotojornalismo (Everaldo Nascimento/O Liberal)

Outra ação empreendida pelos estudantes no Centro Hage é a simulação de entrevistas. Protagonizaram também artigos de opinião; reportagens e estudos sobre notícia e reportagem. Durante a visita à Redação, os alunos filmaram e fotagrafaram o momento incentivador dos estudos acerca da comunicação.