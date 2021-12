Projeto Natal Solidário beneficia famílias de comunidade em Mosqueiro

A comunidade do Furo das Marinhas, em Mosqueiro, recebe nesta quinta-feira (16), a partir das 18h, a ação Natal Solidário, organizada por moradores da região. A iniciativa visa doar brinquedos, enxovais para mulheres grávidas e cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social que residem na comunidade. Esta é a 9ª edição do projeto, que é muito aguardado pelos moradores atendidos.

Além da ação que ocorre nesta quinta, a iniciativa tem uma segunda etapa no dia 18. O projeto também irá distribuir brinquedos e cestas básicas a comunidades ribeirinhas selecionadas previamente.

“Nossas ações são esperadas pela comunidade. No momento da pandemia até pensamos na possibilidade de não fazer, porém as famílias nos procuraram perguntando se iria ter. É um momento de lazer para as crianças, com brincadeiras, Papai Noel, lanches, e alimentos para as famílias. Nas ações ribeirinhas nós também fazemos tudo isso”, destaca Edson Dias, um dos organizadores do projeto.

O projeto ainda segue recebendo doações. São aceitos alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos. Para doar é necessário ir até o ponto de arrecadação, localizado na rodovia Augusto Meira Filho, bairro Furo das Marinhas, número 961, ao lado de uma igreja da Assembleia de Deus. O projeto também recebe doações através do pix: edsonjdias93@gmail.com. Para mais informações é só entrar em contato pelos números: 985068017 / 987013802 e instagram: natalsolidário_20.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)