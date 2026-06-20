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Projeto leva serviços veterinários gratuitos para cães e gatos em Icoaraci nesta segunda-feira (22)

Unidade móvel vai oferecer consultas, vacinação, microchipagem e cadastro para castração de cães e gatos por 15 dias no distrito de Icoaraci

O Liberal
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A Sepda levará o trailer do programa Belém Animal Itinerante ao distrito de Icoaraci (Foto: Paula Lourinho | Agência Belém)

O projeto Belém Animal Itinerante iniciará, a partir de segunda-feira (22), a oferta de serviços veterinários gratuitos para cães e gatos no distrito de Icoaraci, em Belém. O atendimento será realizado na Divisão de Operações da Subprefeitura de Icoaraci (SubIco), localizada na Rua 15 de Agosto, nº 901, no bairro Cruzeiro. 

Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h, mediante cadastro e triagem dos tutores e dos animais.

A iniciativa reunirá consultas veterinárias, exames como hemograma, vacinação antirrábica, microchipagem, cadastro para castração, além de orientações sobre saúde e bem-estar animal e acompanhamento de casos que necessitem de encaminhamento para atendimento especializado.

A unidade móvel terá capacidade para realizar até 80 atendimentos por dia e, ao longo dos próximos 15 dias, vai disponibilizar serviços voltados à prevenção de doenças, cuidados básicos de saúde animal e encaminhamento para procedimentos especializados, quando necessário.

Para os atendimentos, os tutores deverão apresentar a seguinte documentação: documento de identificação, comprovante de residência e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caso o tutor não possua inscrição no programa, será aceita a comprovação de renda familiar de até dois salários-mínimos.

 

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