Projeto levará serviços de saúde ao bairro do Maracacuera no próximo sábado (28)

Para promover a prevenção de doenças e levar atendimento médico à população do distrito de Icoaraci, o Instituto Mais Saúde, instituição responsável pelo Hospital Dr. Abelardo Santos, realizará a primeira ação do projeto "Abelardinho em seu bairro: cuidando da sua saúde", no próximo sábado (28), de 8h às 17h.

A ação faz parte de um cronograma que começará pelo bairro do Maracacuera, na comunidade Parque Zogbhi, rua Mendes, passagem Santa Rosa, nº 100, onde a organização pretende realizar 500 atendimentos de crianças e adultos.

A iniciativa foi criada visando levar saúde preventiva com qualidade aos moradores do distrito de Icoaraci, reunindo médicos de diversas especialidades, como clínico, cardiologista e nefrologista, além de profissionais de enfermagem, educador físico, terapeuta ocupacional, fisioterapia, psicologia, nutrição, educação em saúde, e ofertando testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais e imunização para a população. Para ter acesso aos serviços basta apresentar documento de identificação.

O médico Roberto Possas, responsável pela organização do evento, reforçar a importância da comunidade durante a ação. "Essa ação é importante porque trabalha a prevenção, cuidados, exames e representa a humanização e proximidade entre a comunidade, profissionais de saúde e o hospital Abelardo Santos", afirma.

Serviço

Abelardinho em seu bairro: cuidando da sua saúde

Data: sábado, 28 de maio

Horário: de 8h às 17h

Local: comunidade Parque Zogbhi, rua Mendes, passagem Santa Rosa, nº 100

Serviços: atendimento médico em diversas especialidades, odontólogos, enfermeiros, assistente sociais, psicólogos, advogados, dentre outros.