Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Projeto leva acolhimento psicossocial e educação a pessoas em vulnerabilidade na Grande Belém

Mais de 800 pessoas já foram atendidas desde o surgimento do projeto, em 2025

Bruno Roberto | Especial para O Liberal

Com o objetivo de promover o emprego, a educação, o suporte psicossocial e a preservação ambiental, o projeto “Dignidade para a Infância”, da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, atua na Grande Belém para atender pessoas em vulnerabilidade social de todas as idades, por meio de cursos, atendimentos e outras ações. O projeto já atendeu mais de 800 pessoas desde março de 2025, e o foco de atuação, em 2026, será na Ilha de Outeiro.

O projeto surgiu em 2025 e já realizou inúmeras atividades com diferentes focos. Entre as ações, estão grupos terapêuticos com mulheres vítimas de violência e com meninas adolescentes que estejam grávidas e/ou que tenham filhos na primeira infância.

No setor socioambiental, são feitas oficinas socioculturais e ambientais, além de ações de limpeza de praias. O projeto ainda ajuda na formação de competências para o mercado de trabalho, como oficinas profissionalizantes.

“A importância é dignificar o ser humano que está em situação de vulnerabilidade por meio da educação, que é a base da sociedade. Quando promovemos a educação e a garantia de direitos, estamos dignificando uma família como um todo”, defende Karina Cardias, administradora e organizadora do projeto.

Em 2026, o foco de atuação do projeto é a Ilha de Outeiro, onde o projeto mapeou situações de trabalho infantil, altos índices de violência contra mulheres, crianças em situação de rua e meninas grávidas. “Outeiro é um território distante do centro urbano de Belém, e as ações do poder público se distanciam também”, afirma Karina Cardias. Apesar do foco, o projeto não se limitará a atender apenas pessoas de Outeiro.

Aos interessados em participar das atividades e buscar apoio psicossocial, o projeto recomenda entrar em contato pelo WhatsApp, no número: (91) 98163-3404.

O projeto é realizado por meio de uma parceria com a Petrobras, dentro do Programa Socioambiental. Além de Belém, o "Dignidade para a Infância" também está presente em cidades como Fortaleza, Manaus, São Luiz, entre outras.

image Apesar do foco do projeto ser a ilha de Outeiro em 2026, o apoio no centro urbano de Belém continua (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Cuidado psicossocial

O projeto Dignidade para a Infância destaca a realização de apoio psicossocial, unindo os cuidados da área de psicologia com a assistência social. “Atendemos o jovem em sua totalidade, isto é, a família como um todo. Potencializamos e atuamos na garantia de direitos, atendendo onde eles mais precisam. É o nosso diferencial”, relata Jeniffer Botelho, assistente social.

O apoio psicossocial trabalha em várias frentes com as pessoas que buscam o projeto. “Trabalhamos muito com a autoestima dos jovens. Também fazemos encaminhamentos, acompanhamentos nas escolas e cuidamos dos grupos terapêuticos”, detalha Ivety Magno, psicóloga.

O projeto já observou a melhora de muitas pessoas que foram atendidas, como no trabalho com as indígenas Warao. “De início, foi bem difícil, por elas serem de outra etnia e de outro país. Ao finalizar, vimos a entrega, o abraço e o carinho delas. Com os jovens, também notamos. Eles chegavam muito retraídos, e vimos essa melhora”, conta a psicóloga.

Curso profissionalizante

Nesta quinta-feira (29), o projeto realizou um curso sobre direitos trabalhistas e previdenciários para jovens. Foi abordado ainda o tema da seguridade social, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e como ter acesso aos direitos.

“Eles são jovens que vão ingressar no mercado de trabalho. Então, precisam aprender quais são os direitos que eles têm enquanto jovens em vulnerabilidade”, afirma João Carlos, instrutor de ensino profissionalizante, que atua no projeto desde julho de 2025.

O estudante Bryan Maia, de 16 anos, soube do Dignidade para a Infância quando o projeto visitou a escola dele, o que gerou interesse em participar do curso desta quinta-feira (29).

“Eu gosto de aprender mais sobre o ambiente de trabalho, já que eu nunca trabalhei. Eu acabo aprendendo e ficando mais seguro para fazer algum trabalho. Além disso, aprendemos sobre como aceitar o próximo, o que também é importante”, relata o estudante. “Eu não era muito sociável e, depois que vim para cá, acabei socializando mais”, completa.

Serviço

Projeto "Dignidade para a Infância"

Endereço da sede: Rua Aleutas, nº 47, Conjunto Tapajós, bairro do Tapanã.
Contato: (91) 98163-3404.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dignidade para a infância

o pequeno nazareno

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

DEFESA DOS ANIMAIS

Manifestação em Belém pede justiça pela morte do cão Orelha, neste domingo (1º)

O evento reuniu centenas de apoiadores da causa animal na Praça da República

01.02.26 11h34

BELÉM

Transição capilar: mais do que assumir cachos, um processo de identidade, paciência e liberdade

A tendência para os próximos anos aponta justamente para cabelos mais naturais, volumosos e autênticos

01.02.26 10h00

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

BELÉM

Dia de Iemanjá: celebrações saúdam a orixá que protege os brasileiros

Em Belém, a partir das 19h, pais de santo se reunirão para homenagear a Rainha do Mar

02.02.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda