Projeto Ecoarte é atração para crianças no Mangal das Garças no domingo (16)

Borboletas de papel reciclável e devidamente pintadas por mãozinhas ágeis poderão ser avistadas no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, neste domingo (16), a partir das 10h, quando, então, será realizada uma oficina gratuita de pintura e confecção desses “personagens” no local. Trata-se de uma edição do Projeto Ecoarte destinada a crianças visitantes do Mangal e tem como temática “revoada das borboletas”

A oficina será coordenada pela turma do Clube da Animação. "Será um momento lúdico, de cor e educação ambiental com foco na reciclagem. Cada criança poderá mostrar a criatividade na hora de colorir e personalizar as borboletas no papel reciclado. Em seguida, faremos a ‘revoada’ dessas borboletas, com as crianças, em homenagem ao borboletário do Mangal", conta tio Arthur, que integra o Clube da Animação.

O projeto Ecoarte promove a educação ambiental e o desenvolvimento infantil, por meio de atividades lúdicas e criativas, como brincadeiras, oficinas e outros. O projeto é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, empresa que administra o Parque.

Além do projeto educativo, o Mangal das Garças mantém uma programação diária:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Os espaços monitorados também poderão ser visitados, como a Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria, no valor de 9 reais a inteira e 4,50 a meia.

Serviço:

Projeto Ecoarte - programação infantil gratuita: Oficina de confecção de borboletas

Data: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 10h

Local: Mangal das Garças, na rua Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, em Belém

Entrada franca