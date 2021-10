Projeto do bairro da Terra Firme promove ação com diversos serviços gratuitos

Na próxima sexta-feira (29), de 8h às 17h, na igreja Santo Agostinho, o Instituto May irá realizar uma ação social com diversos serviços gratuitos a moradores do bairro da Terra Firme e arredores. A iniciativa visa atender demandas dos moradores em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esta é a segunda ação que o projeto realiza desde que foi fundado, em julho deste ano. A ação tem parceria com vários projetos, entre eles está o E + Comunidade, da Equatorial Energia.

Os serviços disponibilizados para a comunidade são: emissão de documentos, atendimento jurídico, atendimento de enfermagem, avaliação oftalmológica, atendimento com a Equatorial, cortes de cabelo, além de atividades recreativas com as crianças.

O projeto, que atua no bairro da Terra Firme, está aceitando doações de cestas básicas, cadeiras de rodas, itens de higiene, materiais da área da saúde, entre outros. Para doar, basta entrar em contato pelo número (9198181-0411).

“Estamos de braços abertos para qualquer tipo de parceria que venha somar com a gente. O projeto é novo, porém em breve terá uma sede no bairro. Como é uma área de baixada, o projeto faz grande diferença na vida das pessoas do bairro”, destaca Adriano Rodrigues, presidente do Instituto.