Projeto de bicicletas compartilhadas será implantado em Cotijuba

Será implantada, neste sábado (17), às 9h, na Ilha de Cotijuba, o Plano das Bicicletas Douradas, iniciativa que propõe a implantação de um sistema comunitário de bicicletas compartilhadas. As atividades serão iniciadas em frente à Unidade Pedagógica Faveira.

A primeira etapa da implementação conta com nove bicicletas obtidas através da campanha de doação realizada durante o ano pelo coletivo, e ficarão disponíveis gratuitamente aos moradores da ilha para uso temporário. Os pontos participantes do Bicicletas Douradas terão uma placa de identificação e será necessário apresentar documento com foto para retirar o veículo nesses locais.

“Ao mesmo tempo em que pautamos em sala o urgente debate sobre as mudanças climáticas, discutindo a forma nociva como o atual sistema econômico hegemônico tem vislumbrado o lucro em detrimento do planeta e de seus recursos naturais não renováveis, propomos a valorização do uso da bicicleta que comprovadamente melhora a saúde das pessoas e da comunidade”, pontuou o professor da Escola Bosque e integrante do Coletivo ParáCiclo, Murilo Rodrigues.

As atividades do plano iniciaram nas aulas de arte na Unidade Pedagógica Faveira, vinculada à Escola Bosque, na ilha de Cotijuba, em que os alunos tiveram a oportunidade de participar do processo de criação da identidade visual ao ato de percorrer a ilha pedalando as bicicletas douradas numa performance coletiva.

A ação é idealizada pelo Coletivo ParáCiclo e conta com a parceria do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB), moradores da ilha de Cotijuba e da Fundação Escola Bosque. A iniciativa íntegra o eixo do projeto ‘Pedalar é Preciso. A Amazônia é necessária’, do Coletivo, com apoio do Instituto Clima e Sociedade (ICS).

Pontos de empréstimo

1. Ecomuseu

2. Pousada Farol

3. UP Faveira

4. Barcuri

5. UP Flexeira

6. Mercadinho Honorato

7. Pousada Quarto Crescente

8. Mirante da Pedra Branca

9. UP Seringal

Serviço:

Início das atividades do Plano das Bicicletas Douradas, neste sábado

(17), às 9h, em frente à Unidade Pedagógica Faveira, localizada na

Ilha de Cotijuba.