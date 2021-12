Projeto da UFPA retomará aulas presenciais de cursinho pré-vestibular

O Projeto Universidade Aberta (PUA), cursinho pré-vestibular gratuito da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, abrirá inscrições a partir do dia 3 de janeiro de 2022 para o preenchimento de 112 vagas, destinadas a alunos de escolas públicas e portadores de bolsa integral em escolas particulares. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site portal.ufpa.br.

O PUA é um projeto de extensão do PET-Física, em parceria com os Programas de Educação Tutorial em Letras, Geografia e Biologia, que tem o objetivo de atender a estudantes em situação de vulnerabilidade social ao mesmo tempo que serve como laboratório didático para os alunos de licenciatura da UFPA, unindo o ensino e a extensão.

"O PUA possui grande relevância como atividade de ensino e extensão não apenas pela responsabilidade com o fazer científico da prática pedagógica como prática educativa, mas também pela responsabilidade social de promover uma educação pública de qualidade, integradora, inclusiva e de valorização social e profissional. E, se falar em educação pressupõe falar em inclusão em seu todo significativo, o PUA é mais do que uma proposta de intervenção metodológica para minimizar graves impactos sociais, é sonho, é esperança, é oportunidade, é transformação, é mudança de tudo aquilo que nós, como educadores, pais, responsáveis, aspiramos para uma sociedade mais justa e igualitária", ressalta o professor Rubens Silva, coordenador do projeto.

Após realizar o cadastro, o candidato deve confirmar a sua inscrição na coordenação do PET-Física, localizada no Campus Básico da UFPA, no período de 3 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022, realizando a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis.

O processo seletivo para o cursinho pré-vestibular contará com uma prova de múltipla escolha, com dez questões de Matemática e dez questões de Língua Portuguesa. A prova será realizada no dia 6 de fevereiro de 2022, das 9 às 11h, em local a ser informado no ato da confirmação da inscrição.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 7 de fevereiro de 2022 e as matrículas serão realizadas de 8 a 11 de fevereiro de 2022. As aulas do Projeto Universidade Aberta 2022 ocorrerão no turno da tarde, das 13h20 às 18h20, de segunda a sexta-feira, com início no dia 14 de fevereiro. Mais informações estão disponíveis no Edital publicado no site oficial da instituição.