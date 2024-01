Projeto da UFPA oferta cursos e atividades para idosos; inscrições estão abertas

O Programa de Extensão Universidade da Pessoa Idosa (Uniterci), da Universidade Federal do Pará (UFPA) abre inscrições para homens e mulheres, a partir dos 60 anos de idade, que desejam participar de cursos, oficinas e outras atividades voltadas para a inclusão social e uma melhor qualidade de vida na terceira idade. O projeto, vinculado à Faculdade de Serviço Social, também está recebendo inscrição de colaboradores que desejam atuar como voluntários. Interessados novatos podem se inscrever entre os dias 20 e 21 de fevereiro, e os veteranos, entre 12 e 13 de março.

São diversas diversas atividades ofertadas para os participantes do Uniterci, como: oficinas de crochê e cinema; rodas de conversa; atividades físicas, recreativas e terapêuticas; Informática Básica e Avançada; Gestão Financeira e de Tempo; Oficinas de Língua Estrangeira e Psicomotricidade e Envelhecimento Ativo.

Tanto os alunos novos, quanto os veteranos, devem comparecer, das 9h às 11h ou das 14h às 16h, na sala MP03, localizada no Bloco M do Campus Profissional (Guamá), e apresentar a xerox do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação da gripe e da covid-19.

“A autonomia da pessoa idosa é desenvolvida por meio de atividades de inclusão social, visando seu bem-estar físico com atividades socioeducativas e psicossociais. Visto isso, atividades como rodas de conversa, atividades terapêuticas e físicas ajudam a pessoa idosa como ser social através de atividades em grupo”, ressalta a estudante bolsista do projeto de extensão Uniterci, Jamilly Nunes.

Colaboradores

O Uniterci também está com vagas abertas para colaboradores que desejam fazer parte da equipe. Os interessados exercerão uma atividade voluntária com garantia de emissão do certificado, podendo escolher como propostas palestra uma vez na semana ou palestras e/ou atividades semestrais com até duas vezes na semana.

Para ser um voluntário, basta enviar a proposta da atividade, especificando a forma como será desenvolvida, os materiais necessários, em qual período e quantas vezes na semana ela poderá ocorrer, para o e-mail do projeto uniterci.ufpa1@gmail.com.

Serviço:

Projeto de Extensão Universidade da Pessoa Idosa (Uniterci)

Inscrições para novos alunos: de 20 a 21 de fevereiro

Inscrições para alunos veteranos: de 12 a 13 de março

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Documentos necessários: xerox do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação da gripe e da Covid-19

Local da inscrição: UFPA, 3º portão, Campus Profissional, Bloco M, Sala MP03