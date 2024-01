Listão UFPA 2024: confira como concorrer na reoferta de 766 vagas a partir desta segunda

A Universidade Federal do Pará (UFPA) inicia nesta segunda-feira (29), a partir das 16h, o período para inscrição nas vagas remanescentes do Processo Seletivo 2024 (PS 2024). Estudantes que não foram classificados na primeira chamada, na divulgação do “listão”, têm a oportunidade de concorrer a uma das 766 vagas divididas em 57 cursos de diferentes campi da instituição. O prazo final para aderir as vagas não preenchidas é até primeiro (1º) de fevereiro, quinta-feira.

Os candidatos não aprovados tem uma nova chance já que a UFPA vai fazer a reoferta das 766 vagas remanescentes, onde 329 são referentes ao campus de Belém, e o restante estão distribuídas entre os demais campi da Universidade. Além disso, 126 vagas são adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Quem pode se inscrever?

Segundo a UFPA, podem concorrer às vagas não preenchidas apenas os candidatos aprovados e não classificados no listão do PS 2024 que queiram optar por outro curso que não o inicialmente escolhido.

Até quando?

O prazo para o candidato aderir à reoferta de vagas inicia às 16h desta segunda-feira, 29 de janeiro, e segue até as 16h do dia 1º de fevereiro, quinta-feira.