Projeto da UFPA oferece testagens grátis para ISTs a grupos LGBTQIAPN+ e trabalhadoras do sexo

Testagens para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) estão sendo ofertadas gratuitamente para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ e mulheres trabalhadoras do sexo por meio do Projeto IST-UFPA, criado pelo Laboratório de Virologia (Labvir), da Universidade Federal do Pará (UFPA). O atendimento, que oferece exames para HIV, HTLV, HPV, Sífilis, Clamídia, Hepatite B e C, ocorre de segunda a sexta-feira, com horário marcado. O serviço é gratuito e necessita de agendamento para a realização dos exames.

Segundo o professor Luiz Fernando Machado, coordenador do projeto, a comunidade LGBTQIAPN+ e as mulheres trabalhadoras do sexo passaram a ser foco da iniciativa em 2021. Ele explica que, por medo de discriminação e preconceito, os grupos pouco procuram postos para atendimento, o que aumenta a vulnerabilidade.

Após a realização dos testes, as pessoas que realizaram os exames seguem sendo acompanhadas pelo projeto. Em caso de resultados positivos, são encaminhadas para as casas de referência de tratamento de IST em Belém, como a Unidade de Referência Especializada em Doenças Infecciosas Especiais (Uredipe), a Casa Dia ou outra unidade de saúde para realização do tratamento. Há, ainda, o acompanhamento do andamento desses atendimentos, para que, após três meses do seu início, os exames sejam novamente realizados.

Para o professor Luiz Fernando, o projeto é importante por estar dentro da universidade e ser um serviço que está próximo da comunidade acadêmica, oferecendo as testagens de graça para o HTLV. Ele destaca, ainda, que a descoberta e o tratamento precoce das IST levam a um corte na transmissão das doenças, infectando menos pessoas, por isso é de extrema relevância que este serviço também alcance o público fora dos muros da Universidade, para a conscientização de um número maior de pessoas.

Atendimento

Além das ações de saúde realizadas com foco nos grupos, o projeto também recebe demandas por meio do WhatsApp, pelo número (91) 98498-4799, pelo qual toda a comunidade acadêmica da UFPA consegue entrar em contato para marcar horário e data da realização da coleta para testes rápidos para as ISTs.

O laboratório atende de segunda a sexta-feira, pelos horários da manhã e da tarde, em um prédio anexo ao Instituto de Ciências Biológicas (ICB), próximo ao prédio do Macacário. Os testes, geralmente, ficam prontos em 15 minutos, com exceção da testagem de HTLV.

Como parte integrante da equipe, o projeto conta com discentes de graduação na Iniciação Científica, mestrandas(os) e doutorandas(os), professoras(es), biólogas(os), biomédicas(os), enfermeiras(os) e médicas(os), além de oferecer encaminhamentos para outras especialidades necessárias.

Como agendar?

Testagens gratuitas do Projeto IST-UFPA. Público-alvo: comunidade LGBTQIAPN+ e as mulheres trabalhadoras do sexo.

Agendamentos virtuais por meio do WhatsApp (91) 98498-4799.

Resultados: disponíveis em 15 minutos.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem da Redação Integrada de O Liberal