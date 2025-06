Projeto da UFPA lança edital para financiamento de ideias e negócios sustentáveis

A cerimônia de lançamento do primeiro edital do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), iniciativa da Universidade Federal do Pará (UFPA) que busca transformar a capital paraense em referência mundial em soluções baseadas na sociobiodiversidade amazônica e em tecnologias voltadas às cidades sustentáveis, será realizada nesta quarta-feira, 11 de junho, no Mercedários UFPA, às 10h. O evento marcará também o início das inscrições para o Programa de Apoio a Empreendimentos Sustentáveis da Amazônia Urbana, que irá selecionar propostas em dois eixos temáticos: Bioeconomia e Soluções Urbanas, com apoio financeiro de até R$150 mil por projeto.

Os editais contemplam iniciativas ligadas às áreas de Bioeconomia e Soluções Urbanas, nas modalidades de “Pré-incubação” – voltadas a ideias em estágio inicial -, com apoio de até R$50mil; e de “Aceleração”, voltadas a negócios em operação, com apoio de até R$ 150 mil por proposta.

Serão selecionadas até dez propostas, cinco para cada tema, somando R$ 500 mil em recursos disponíveis. O programa tem duração de três meses e inclui atividades híbridas (presenciais e online), oficinas, mentorias, consultorias técnicas e eventos de conexão com o ecossistema de inovação.

Podem se inscrever pessoas físicas, empreendedores, profissionais ou empresas que atuem ou pretendam desenvolver seus negócios na Região Metropolitana de Belém, composta pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena.

As propostas selecionadas participarão do Demoday, evento de encerramento do programa, no qual serão apresentadas a potenciais parceiros e investidores.

“Queremos estruturar e impulsionar negócios com impacto social, ambiental e econômico. Este edital é um passo importante para consolidar um ecossistema de bioeconomia e inovação urbana na Amazônia”, completa Antonio Abelém, professor da UFPA e coordenador de Inovação do DIBB.

O DIBB é um projeto de extensão da UFPA, executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), que conta com a parceria da Prefeitura de Belém, da Itaipu Binacional e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu e faz parte do convênio Gestão de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inovação em Bioeconomia para Belém Rumo à COP 30. O projeto visa requalificar o Centro Histórico da cidade, transformando-o em um ambiente voltado à inovação e à valorização dos saberes locais, por meio do fomento de atividades da bioeconomia e da economia criativa que já ocorrem na região.

“A UFPA tem um compromisso histórico com a construção de uma sociedade inclusiva e sustentável e o DIBB é mais uma ação concreta e estratégica nesse sentido. Nós entendemos que a Amazônia precisa ser pensada e construída a partir da ciência, das tecnologias e do respeito aos saberes locais. Então, quando fomentamos projetos que unem inovação com o uso sustentável da biodiversidade amazônica, estamos criando oportunidades para transformar o conhecimento gerado nos nossos laboratórios em soluções reais para as cadeias produtivas da região. Nosso papel enquanto universidade pública é exatamente esse: criar pontes entre o conhecimento acadêmico e as necessidades concretas dos nossos territórios”, defende o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva.Lançamento –

Serviço:

Lançamento do Edital DIBB 01/2025

Data: 11 de junho de 2025

Horário: 10h

Local: Mercedários UFPA, na Boulevard Castilhos França, s/n – Bairro Campina