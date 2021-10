Projeto da UFPA conquista segundo lugar em Desafio Internacional de Empreendedorismo

"Embora a nossa razão de existir não seja participar de competições, essas oportunidades nos ajudam a lapidar o projeto, pois aprendemos muitos com os mentores e com as outras equipes". A afirmação é do universitário do curso de Direito, Matheus de Amaral, atual líder do Anamã, o projeto da UFPA que faturou o vice-campeonato na Competição Internacional de Empreendedorismo. Com informações da UFPA.

Em tupi-guarani, Anamã significa literalmente espesso, compacto. A apresentação feita pelo Projeto Anamã na fase final da Race to Rethink Plastic pode ser conferida pelo Instagram @enactusufpa.

Na prática, a competição denominada Race to Rethink Plastic (Corrida para recompensar o plástico) é um desafio internacional de empreendedorismo e inovação social, e o Anamã, desenvolvido pelo Time Enactus UFPA, foi considerado a segunda melhor proposição entre as centenas de iniciativas do mundo no campo da gestão de resíduos plásticos.

A Race foi aberta, no início deste ano, com projetos de 176 universidades, de 21 países diferentes. O desafio foi fechado na última sexta-feira, 21 de outubro, com a transmissão ao vivo da grande final, na qual chegaram apenas 4 projetos, sendo 3 deles da Índia, e o Anamã, do Brasil. Em primeiro lugar foi premiado o projeto Dariya, da SGGS College of Commerce, da Índia.

CANAIS DE BELÉM E ICOARACI

O reconhecimento obtido pelo Anamã vem da criação de uma tecnologia social, as ecobarreiras feitas a partir de garrafas PET, e também do modelo de negócio adotado, que põe em prática diferentes princípios da economia circular. Segundo a UFPA, é graças a essa combinação, que o Anamã tem conseguido reduzir a poluição de resíduos plásticos em canais da cidade de Belém, a exemplo do Paracuri e Berredos, em Icoaraci.

A UFPA também informou que o projeto Anamã contribui para gerar renda para as Associações de Catadores. "Desde a sua criação, o projeto já evitou que mais de 12 toneladas/mês de resíduos plásticos prejudicasse o meio ambiente e as comunidades que moram às margens dos canais", informou a Universidade.

Ainda segundo a UFPA, esta não é a primeira competição de renome que reconhece os feitos do Anamã. Em 2020, o projeto conquistou o prêmio Pátria Voluntária, da Fundação Banco do Brasil, e foi finalista da 1 Race 4 Oceans, desafio internacional focado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 - Vida Marinha.

Em meados deste ano, os integrantes da Enactus UFPA também venceram o Programa "Escrevendo o futuro juntos", da multinacional BIC, e foram finalistas do TIC Américas, desafio latio-americano realizado pela OEA e PEPSICO. Tudo isso, em meio às adversidades impostas pela pandemia, frisa o Conselheiro do Time desde 2016, professor José Augusto Lacerda (FAAD/ICSA).

Segundo o professor, "todas essas conquistas são igualmente especiais, pois resultam de um trabalho árduo, desenvolvido durante anos, com a colaboração de inúmeros parceiros e o engajamento incansável dos nossos estudantes. Por meio do trabalho voluntário, temos conseguido demonstrar não somente como o empreendedorismo e a inovação social podem sanar os problemas locais, como também destacar, em distintos fóruns e contextos, a qualidade da nossa instituição, promovendo a UFPA internacionalmente".

Matheus de Amaral afirmou também que "ao longo desses processos, conseguimos validar estratégias e melhorar o projeto, contribuindo assim para o alcance de um planeta mais sustentável. Desde que fundamos o centro de beneficiamento de plástico, um espaço dedicado unicamente à transformação dos resíduos em novos produtos e tecnologias, almejamos expandir o projeto para outros bairros da Região Metropolitana de Belém, aumentando o impacto positivo no ecossistema local", disse ele.

Sobre a Enactus

O Time Enactus UFPA foi fundado em 2014 e tem como missão desenvolver líderes que, por meio de ações empreendedoras, sejam capazes de engajar pessoas para melhorar a qualidade de vida e o bem estar social.

Em 2019, a Enactus UFPA venceu o ENEB e representou o Brasil no Enactus World Cup, realizada no Vale do Silício, centro global de inovação, nos Estados Unidos. No evento, conquistou também a segunda colocação no World Water Race. A Enactus UFPA é o primeiro e único time da rede Enactus Brasil a ganhar dois títulos internacionais.