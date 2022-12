Projeto ‘Conectando Sonhos’ arrecada doações de brinquedos para crianças carentes em Belém

Com objetivo de proporcionar um Natal especial para crianças carentes, o Projeto “Conectando Sonhos”, de um shopping localizado na avenida Centenário, no bairro Mangueirão, em Belém, possibilita que os clientes presenteiem os pequeninos e também os adolescentes atendidos por instituições de caridade. A ação pretende beneficiar cerca de 300 crianças atendidas pelas instituições Euclides Coelho, Dulce Accioli e Recomeçar, que são ligadas à 1º Vara da Infância e Juventude de Belém.

Para proporcionar momentos de alegria para crianças que sonham em brincar e vivem longe da família nos espaços de acolhimento, os clientes do shopping podem se cadastrar para apadrinhar uma criança e se dirigirem até as promotoras, que ficam ao lado da árvore de Natal, no lounge em frente à loja Zara. Para preservar a intimidade de cada pequenino, serão disponibilizadas apenas as iniciais dos nomes e idades para que cada padrinho providencie o presente.

“Sempre priorizamos incentivar ações de caráter solidário, que beneficiam a população carente. Realizar mais um ano o projeto Conectando Sonhos será uma forma de celebrar o Natal, proporcionando momentos especiais para as crianças que precisam de apoio e sonham em brincar”, explicou o gerente de marketing do shopping, João Vyctor Fonseca.

A iniciativa de responsabilidade social é desenvolvida pelo empreendimento desde o ano de 2020 e já beneficiou 800 meninos e meninas. “Neste ano, esperamos mobilizar um número ainda maior de padrinhos para arrecadar cerca de 300 presentes, que serão entregues pelos representantes da 1° Vara da Infância e Juventude de Belém”, comentou o gerente de marketing.

Serviço:

Projeto “Conectando Sonhos”

Local de cadastro: Shopping Bosque Grão-Pará (Lounge em frente à loja Zara)

Período: até 15/12