Projeto Círio Todo Dia realiza caminhada ao longo do trajeto original da procissão neste domingo (20)

Com o objetivo de proporcionar aos romeiros e turistas a chance de fazer o percurso do Círio em qualquer dia do ano, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lança o projeto Círio Todo Dia. A caminhada também quer possibilitar o pagamento de promessas, momentos de oração ou mesmo o compartilhamento de histórias sobre a cidade ao longo da procissão, prevista para começar neste domingo (20), a partir das 7h30, saindo da Basílica Santuário.

O percurso será o mesmo da Trasladação e da grande procissão do domingo do Círio, percorrendo a avenida Nazaré, avenida Presidente Vargas e Boulevard Castilhos França, com destino à Sé, e retorno, logo em seguida, pelo percurso do Círio, com destino à Praça Santuário.

Segundo o coordenador do Círio 2022, Antônio Salame, “pretendemos ainda instalar, da Catedral da Sé até a Basílica Santuário de Nazaré, alguns totens com placas indicativas e QR Code que direcionem o romeiro ao site ou ao app do Círio de Nazaré, de maneira a indicar o trajeto e fomentar a oração do terço, com um mistério a cada estação. Também disponibilizaremos no totem dados históricos daquele determinado ponto do percurso e, ao final do trajeto, o devoto poderá gerar um certificado de participação em arquivo PDF. Os locais desses totens ainda serão definidos”.

Os cuidados de prevenção contra a covid-19 farão parte da caminhada

A DFN informa que os protocolos de saúde devem ser mantidos pelos participantes, com uso de máscara e mantendo o distanciamento, e as ruas do percurso não serão fechadas, pois a caminhada será realizada normalmente pelas calçadas. A próxima edição ainda será agendada.