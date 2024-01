Projeto Belém Pra Ver e Sentir evidencia cidade e sua cultura

Comemorar e evidenciar Belém e sua cultura. Esse é o objetivo principal do projeto Belém Pra Ver e Sentir, uma realização do Grupo Liberal. “Esse projeto existe desde 2020 para celebrar o aniversário de Belém”, disse a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. “O projeto tem o propósito de celebrar o aniversário da cidade por meio de depoimentos de personalidades da cidade”, afirmou.

Gerente de Marketing e Projetos do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira também falou sobre o “Belém Pra Ver e Sentir”. “Desde 2020, já teve a participação de importantes expoentes da cultura belenense, como Joelma, Fafá de Belém, Manu Bahtidão, Liah Soares, Mahrco Monteiro, Pinduca, Paes Loureiro, Rebeca Lindsay, João Jadson, Murilo Couto, Lucinnha Bastos e muitos outros. O objetivo é comemorar e evidenciar a cidade e sua cultura”, afirmou.

“Do ponto de vista comercial, temos o cliente Vale como apoiador desde a primeira edição. Neste ano, temos também o patrocínio da Prefeitura de Belém”, explicou. Aurélio Oliveira destacou a importância do projeto para a capital paraense. “É um momento importante para levar nossa mensagem e celebrar as belezas da Cidade das Mangueiras, cada vez mais em evidência nacionalmente”, disse Aurélio.

"A parceria do Grupo Liberal com artistas regionais para celebrar o aniversário de Belém possui uma importância editorial significativa, pois representa uma abordagem enriquecedora e autêntica em nosso modo de fazer jornalismo. Projeto como o Belém Pra Ver e Sentir não apenas destaca a riqueza cultural da cidade, mas também estabelece um vínculo mais profundo com a comunidade", diz Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal. "Para nós, também é uma oportunidade de conhecer as experiências e talentos dos artistas, e suas perspectivas únicas sobre Belém e sua história", complementa.

O Belém Pra Ver e Sentir 2024 celebra, portanto, o amor e orgulho por Belém. E, para homenagear a capital, convidados especiais que são a cara de Belém compartilham suas conexões pessoais, histórias e vivências cheias de amor em nossa cidade. As homenagens para Belém começaram no dia 1º de janeiro e vão continuar até o próximo dia 31. Trata-se de um projeto multiplataforma, com área especial em Oliberal.com/belempraveresentir