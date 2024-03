Projeto arrecada kit escolar para crianças e adolescentes em vulnerabilidade em Belém

O projeto Futuro Brilhante arrecada adernos, borrachas, apontadores, lápis e diversos outros materiais escolares para crianças e adolescentes atendidos pela iniciativa durante ações em escolas. O projeto é voluntário e realiza, uma vez ao mês, ações educativas de combate à violência sexual infantojuvenil em bairros carentes de Belém. Interessados podem doar a qualquer momento, se informando por meio do contato (91) 99214-2537.

A última ação do projeto foi na igreja Assembleia de Deus do Panorama XXI, no bairro da Cabanagem, em Belém, na manhã do último sábado, 23, e atendeu crianças de seis a nove anos. Dividida em dois momentos, a programação enquanto as crianças aprendiam sobre os cuidados com as partes do corpo, os pais, em outro ambiente, participaram de uma roda de conversa em que foram orientados sobre como denunciar violência sexual contra criança e adolescente.

No final da programação, as crianças receberam doação do kit escolar como incentivo à educação, uma vez que o projeto enxerga que a educação é o caminho para combater a vulnerabilidade social e a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Laura Rolim, voluntária do projeto que atua na área de gente e gestão, detalhou as atividades realizadas com as crianças. “Trabalhamos o lúdico, com música, semáforo do toque e trilha da proteção com o objetivo de ensinar as crianças a denominação certa das partes do corpo e também ensiná-las quem são as pessoas a quem elas podem recorrer em caso de violência sexual”, disse.

Diego Martins, mestre em segurança pública e idealizador do projeto, destacou a relevância de abordar o tema. “Que as crianças tenham de fato o direito de crescer em segurança”, afirmou.

Clodomir Araújo, aluno do 9º semestre de direito da Estácio, participou como voluntário da ação pela primeira vez e sentiu o impacto positivo que a disseminação de informações gera na comunidade. “A ação é importante para levar parte desses conhecimentos adquiridos nas instituições à comunidade, que muita das vezes é carente de informações sérias, e precisamos dar atenção a essas famílias para que possam formar bons cidadãos para o futuro”, concluiu.

Serviço:

Doação de material escolar

Contato: (91) 99214-2537

Toda ação 50 crianças são atendidas com as entregas dos kits escolares