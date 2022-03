Projeto acolhe crianças e adolescentes que vivem próximos a shoppings

Acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade extrema, que se encontram na rua, dentro ou ao redor dos shopping centers da capital, é o principal objetivo do projeto “Eu também faço parte”, lançado na última quinta-feira (24) pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, para garantir o direito à escola e à convivência familiar e comunitária. A reunião contou com a presença de instituições públicas, como Ministério Público, Defensoria, Polícia Militar, Guarda Municipal, Fundação Papa João XXIII, Conselho Tutelar, além de representantes dos shoppings e da Fibra Centro Universitário.

A juíza titular da Vara, Rubilene Silva Rosário, explica as razões da iniciativa. “É muito comum você ir à praça de alimentação desses estabelecimentos e encontrar crianças e adolescentes pedindo dinheiro, alimento, na rua mesmo, no entorno desses estabelecimentos. E isso as expõe a várias situações, violência sexual, intrafamiliar, enfim, o trabalho tira essas crianças da escola, da convivência familiar, do lazer, então a gente vai mobilizar a todos para trabalhar de forma integrada. O Judiciário faz parte dessa mudança, eu também faço parte, a sociedade civil também pode fazer parte”, diz.

Ela ainda informou que o trabalho do padre Bruno Sechi, fundador do Movimento de Emaús, é a principal inspiração do projeto, que busca a proteção integral de crianças e adolescentes para empoderá-las e habilitá-las a transformar a própria realidade, tarefa que, segundo a magistrada, é de corresponsabilidade do Estado, da família e da sociedade. “Esse projeto está em construção. Quem quiser, pode fazer parte dessa mudança de pensamento, desse acolhimento, desse olhar diferenciado para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade extrema”, observa a juíza.

Mas não se trata de fiscalização com finalidade repressiva, diz Rubilene, e sim de um trabalho voltado à prevenção e ao cuidado. “A gente vai tentar inserir essa família, essa criança na rede de atendimento, buscando fortalecer os vínculos familiares e reinseri-la na escola”, explica, ao informar que a ideia é de que o acolhimento possa ser feito em um espaço nos próprios shoppings ou no entorno. “Vamos chamar essa família à responsabilidade e começar a trabalhar oficinas de arte, inserção em atividades físicas, capacitação profissional, inserção deles na escola, vamos colocar essa galera pra estudar”, resume.

Segundo o superintendente de um dos shoppings da capital e coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Toni Bonna, a indústria de shopping centers entende seus empreendimentos para além da perspectiva comercial. “Os shoppings são instrumentos comunitários. Então, a gente tem que estar atento a todos os problemas da sociedade”, disse ele.

Sobre as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nos shoppings, ele diz que a expectativa é de poder participar do projeto como parte integrante da rede de proteção. “Essas crianças, muitas vezes, estão fazendo abordagem dentro dos shopping centers e nós não podemos simplesmente colocá-las para fora. Então, a gente quer entender o problema dessas crianças, saber encaminhá-las para que tenham um futuro”, diz ele.

O projeto será muito pertinente, na avaliação do diretor jurídico da Fibra, Afonso Arino, que avalia o projeto como “essencial e extremamente importante para o momento que estamos vivendo, inclusive com o agravamento das questões econômicas”. “Vai ser muito pertinente o projeto, essa atuação integrada tanto do poder público quanto da sociedade”. Ele diz que a Fibra tem experiência no atendimento à comunidade e pretende integrar suas atividades, tanto na área de saúde quanto na de assistência, “àquilo que for possível ao que o projeto pretende desenvolver”, garante.