Projeto Acelerador de Especialidades inicia com 100 atendimentos em saúde nesta sexta (27), em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa), lança nesta sexta-feira (27) o Projeto Acelerador de Especialidades, com a oferta inicial de 100 atendimentos especializados. A iniciativa tem como foco principal ampliar o acesso da população a consultas médicas pelo SUS e reduzir a fila de espera da regulação municipal.

Na primeira edição, realizada no ambulatório da Uepa, serão ofertadas 50 consultas em Dermatologia e 50 em Neurologia, voltadas exclusivamente para usuários previamente encaminhados pela Central de Regulação. A ação acontecerá semanalmente, sempre às sextas-feiras.

Além dos atendimentos médicos especializados, o projeto também oferecerá serviços de atenção básica, como testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites virais, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e orientações educativas sobre saúde preventiva.

A proposta marca a retomada do convênio entre a Sesma e a Uepa e envolve profissionais de saúde, estudantes universitários e técnicos da gestão municipal. Ao longo das próximas edições, a expectativa é que o projeto atenda mais de 30 especialidades médicas, contribuindo significativamente para a redução da demanda reprimida por consultas na rede pública de saúde.