Programação natalina anima famílias na Estação das Docas

Pelo segundo dia consecutivo, o Papai Noel fez a alegria das famílias na Estação das Docas, em Belém. Neste dia de Natal, 25 de dezembro, o "bom velhinho", acompanhado da Mamãe Noel, esteve no local cumprimentando os frequentadores do espaço, ouvindo pedidos de última hora e tirando fotos com os pequenos. A programação contou ainda com a animação do trio da Banda Fanfarra Odivelense, que tocou clássicos natalinos e também músicas animadas de Carnaval.

Quem aproveitou o momento foi o militar da reserva Robério Cunha, de 51 anos. Acompanhado da esposa e das três filhas, ele conta que mora em Macapá, mas decidiu aproveitar a data com a família na capital paraense. "Minha esposa é de Brasília, mas foi criada aqui. Decidimos aproveitar esses dias na cidade", detalha.

A noite foi de alegria também para o pequeno Carlos dos Santos Rodrigues, de 10 anos. O pequeno aproveitou a oportunidade para tirar a tão esperada foto com o Papai Noel. "Ontem ele viu o Papai Noel e se emociou muito. Hoje ele conseguiu a foto e está feliz da vida", revela a mãe da criança, Carliane dos Santos Rodrigues.

Orgulhoso, o pai de Carlos não escondeu a felicidade de compartilhar um momento de realização do filho. "É muito bacana poder acompanhar esse tipo de programação ao lado da minha família. É um momento de confraternizarmos juntos", pontua.