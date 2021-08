Programação festeja centenário do HPSM: até 400 atendimentos/dia

Completados no domingo (8), os 100 anos de fundação do Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM), mais conhecido como "PSM da 14 de Março", serão comemorados, nesta quarta-feira (11), com programação específica organizada pela Prefeitura de Belém. A partir das 10h30, no próprio hospital, no bairro do Umarizal, serão realizados eventos com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, servidores da unidade e usuários.

O HPSM conta com 1.300 servidores, entre enfermeiros, médicos. auxiliares administrativos e equipe multidisciplinar. O hospital responde por 300 a 400 atendimentos/dia - somente em 2020, realizou mais de 100 mil atendimentos à população de Belém, de outros municípios paraenses e de fora do Pará. A gestão atual do Pronto Socorro tem registro de atendimento a mais de 99 municípios do Estado.

Os participantes da programação assistirão ao grupo de toada Encantos do Sol e do tradicional corte do bolo comemorativo, com direito aos parabéns pela marca de funcionamento atingida. Será concretizado o retorno da Pediatria ao espaço original, após meses destinados exclusivamente a pacientes de covid-19. Outro momento será o lançamento do Consultório de Práticas Integrativas e Complementares (Pics), com ênfase na saúde do trabalhador.

No auditório do HPSM, será lançado o livro “As políticas de saúde do Pará na Primeira República”, do médico sanitarista José Raimundo da Silva Árias e da professora Regina Barbosa da Costa, ambos servidores públicos da área de saúde e educação.

O livro resulta de pesquisa por sete anos em periódicos oficiais, jornais e revistas da época, para contar, de forma inédita, a história das instituições públicas do estado do Pará.

Símbolo

O HPSM foi inaugurado em 8 de agosto de 1921 pelo então governador do Estado do Pará, o dr. Sousa Castro. Como fruto da evolução ao longo desse período, o Pronto Socorro tem, atualmente, capacidade para atender mais de seis mil pessoas por mês, realizando atendimentos de média e alta complexidade.

Atende nas especialidades de Cirurgia Geral, Anestesia, Traumatologia, Neurocirurgia, Pediatria, Clínica Médica e Intensivista, tanto para adultos como para crianças. Conta com apoio multidisciplinar em assistência direta aos pacientes das categorias de Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico e Enfermagem. Dispõe ainda de sala de vacinação e serviço de hemoterapia que funcionam 24 horas por dia.

Para o diretor do HPSM, Renato Mauro Vieira Souza, o hospital chegar aos 100 anos de funcionamento é simbólico, porque cidadãos e cidadãs na Amazônia como um todo enfrentam historicamente dificuldades para vencer distâncias e acesso a serviços de saúde. "Essa data significa de fato uma resistência da população, das gestões que aqui chegaram também e que aqui estão para manter o funcionamento de uma importante instituição que está sempre de braços abertos , embora historicamente enfrente os desafios do dia a dia, mas está sempre de portas abertas para atender ao povo do Pará", destaca Renato Mauro Souza.

O diretor ressalta que o HPSM tem uma importância "na vida de Belém, no coração de Belém". Ele observa que além de estar em área central e antiga da capital paraense, "ele é um Pronto Socorro que a população tem como referência na cidade". "É o primeiro lugar pelo qual as pessoas procuram atendimento e sabem que vão ser atendidas. Ele está na realidade da saúde pública de Belém na história do povo de Belém, no imaginário, no cotidiano, na vida do povo de Belém", frisa.

A história do HPSM confunde-se com a da saúde pública de Belém, levando, inclusive, o nome de um médico sanitarista de destaque. A fundação do Pronto Socorro ocorreu a partir do desmembramento de órgãos estatais ligados à segurança pública e medicina preventiva e sanitária, mediante decreto do governador da época. "É um hospital vital para todos nós", arremata Renato Souza.

Confira a programação dos 100 anos do HPSM:

10:30h - Abertura (auditório)

-Banda da Guarda Municipal

-Saudação

-Núcleo de Arte e Saúde - Sesma

Lançamento do livro "As políticas de saúde no Pará, na primeira República".

11:30h - Parabéns do centenário.

Tenda: Bolo de aniversário no estacionamento, para os servidores.

12h - Visita à Pediatria e lançamento do consultório PICS com ênfase na Saúde do Trabalhador, que ao longo do dia vai atender os servidores do hospital.