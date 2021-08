Formato do Círio 2021 será anunciado no domingo (8) em transmissão ao vivo

A Diretoria do Círio informou, nesta terça-feira (3), que o formato do Círio de Nazaré 2021 será anunciado domingo (8) com uma transmissão aberta ao público. O anúncio também será feito por meio da TV Nazaré, TV Círio e redes sociais e pode ser acompanhado ao vivo pelos fieis. Entretanto, o local e o horário da divulgação, que anteriormente estava marcado para ocorrer após a Santa Missa das 18h, na Basílica Santuário, sofreram modificações e ainda serão informados posteriormente.

Os detalhes serão anunciados pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, dirigentes da Ordem dos Padres Barnabitas, da Arquidiocese de Belém e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

A Diretoria da Festa destaca que “tanto no anúncio quanto na programação do Círio serão observadas com rigor as restrições sanitárias determinadas pelos órgãos oficiais de segurança e saúde”. O foco da DFN é garantir a saúde dos paraenses com base nos protocolos sanitários vigentes.