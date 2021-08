Programação de aniversário do Bosque segue até domingo

Em alusão aos 138 anos do Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves, atividades recreativas estão sendo disponibilizadas para o público em geral até o próximo domingo, 29. A programação planejada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio do Departamento de Áreas Especiais (DGAE), oferece, gratuitamente, atividades de tirolesa, escalada, arborísmo, cursos, oficinas, brincadeiras e passeio de canoa.

A festa conta com apresentações da Companhia Moviarte de Benevides. O grupo retrata personagens populares do folclore paraense: Mapinguari, Iara, Boto, Matinta Pereira e o Curupira.

"O Bosque está de aniversário e em breve será completamente recuperado. Gostaria de parabenizar todos os funcionários que cuidam diariamente do espaço, considerando a sua importância para a cidade”, ressaltou o secretário municipal de meio ambiente, Sérgio Brazão.

O Bosque Rodrigues Alves faz parte da história cultural e turística da cidade de Belém. Muitos belenenses guardam memórias da infância, saudade de quando saíam aos domingos em família para passear no espaço.

"Estar aqui faz eu me reconectar com o meu lado criança, além de ser um lugar onde a gente pode relaxar da correria do dia a dia de quem vive em uma cidade. O Bosque traz paz e renova as energias, por conectarmos com a natureza", enfatizou Alexandre da Costa, visitante assíduo do Jardim Zoobotânico.



Serviço:

O horário de funcionamento atual do Bosque Rodrigues Alves é de quarta-feira a domingo, das 9h às 14h. A entrada custa R$ 2. O Bosque está localizado na avenida Almirante Barroso, nº 2.305, no bairro do Marco.

Mais informações: (91) 98036-6622/ 98230-2988.