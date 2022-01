Programação de aniversário de Belém terá entrega de obras, medalhas e cerimônias religiosas

Na próxima quarta-feira, dia 12 de janeiro, Belém completa 406 anos de fundação. Para marcar a data, a Prefeitura Municipal montou uma programação especial, que inicia nesta terça-feira (11) e segue até o dia 14. Abrindo os festejos do aniversário da capital paraense, na terça-feira, às 11h, será entregue à população a Unidade Básica Saúde (UBS) Fluvial Camilo Viana.

O ato de entrega ocorre no Porto Celte Navegação, na avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor. O objetivo dessa unidade de saúde é atender as comunidades ribeirinhas da cidade.

Aniversário

Para o dia da fundação, a Prefeitura idealizou uma programação extensa, que começa na quarta-feira (12), às 7h, com a realização da missa solene de ação de graças pelo aniversário da cidade na Catedral de Belém. A cerimônia contará com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do vice-prefeito da cidade, Edilson Moura, secretários municipais e demais convidados.

Catedral de Belém receberá missa solene de ação de graças pelo aniversário da cidade (Arquivo O Liberal)

Às 9h, é a vez da comunidade evangélica da cidade prestar sua homenagem a Belém. Membros da igreja Assembleia de Deus darão um abraço simbólico na capital, tendo como cenário simbólico a praça no Relógio, no bairro da Cidade Velha.

A programação segue às 9h30, com a entrega de equipamentos novos para os feirantes do Ver-o-Peso e com a assinatura do convênio entre Prefeitura de Belém e Governo do Estado, com o objetivo de garantir a reforma de 17 feiras e mercados do município. O governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e outras autoridades devem participar dessa agenda alusiva ao aniversário de Belém.

Entrega de obras

Na quarta-feira (12), a Prefeitura também faz entregas para a população. A primeira delas é a obra do Canal do Tucunduba, que deve ocorrer às 11h. Às 13h, a gestão municipal devolve à comunidade a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amância Pantoja, localizada na travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no bairro de Fátima, totalmente revitalizada.

O bairro da Cabanagem também está na lista dos presenteados no dia do aniversário de Belém, isso porque está na agenda de comemoração a entrega da Usina da Paz. O espaço, idealizado e gerido pelo Governo do Estado, pretende levar atividades de esporte, lazer e cultura para crianças e adolescentes da Cabanagem e bairros vizinhos.

A cerimônia de entrega da Usina da Paz está prevista para às 16h e deve contar com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e secretários estaduais e municipais.

No fechamento da agenda do dia 12 de janeiro, a Prefeitura de Belém vai entregar a Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco na Igreja de Santo Alexandre, a partir das 19h. A honraria busca homenagear personalidades que contribuíram para a cidade em seu segmento ou área de atuação.

Benção das águas

Portal da Amazônia vai receber o ritual de bênção das águas em homenagem aos 406 anos de Belém (Igor Mota / O Liberal)

Na quinta-feira (13), ocorrerá o ritual de bênção das águas em homenagem aos 406 anos de Belém. A cerimônia está marcada para ocorrer no Portal da Amazônia, às 9h, e contará com a presença de diversas lideranças religiosas da cidade.

Para fechar as comemorações dos 406 anos da capital paraense, na sexta-feira (14), a Prefeitura de Belém realiza a cerimônia que marca o início das obras de construção de um conjunto habitacional - nome ainda será definido -, que contará com 244 unidades habitacionais e 44 unidades comerciais. A agenda deve iniciar às 10h no canteiro de obras do conjunto habitacional, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, esquina com a Avenida Bernardo Sayão.

Ainda no dia 14 de janeiro, a Prefeitura de Belém entrega praças nos conjuntos Gleba I, no bairro da Marambaia, e Costa e Silva, no bairro do Souza. As entregas contarão com a presença do prefeito de Belém e secretários municipais.