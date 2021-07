Programação celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha em Belém

Como parte da celebração do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma programação especial está sendo realizada pela Prefeitura de Belém, ao longo desta quarta-feira (21), no Memorial dos Povos, no bairro de Nazaré, em Belém. A ação é promovida por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) e Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant) e segue até o dia 23 de julho.

O evento conta com uma vasta programação, que envolve seminários sobre saúde, educação, racismo, segurança e direitos, além de serviços à população, como emissão de documentos, testagem para detecção da covid-19 por meio do PCR e coleta para doação de sangue. O público em geral poderá participar, mas as vagas são limitadas por causa das medidas de segurança da covid-19. O evento terá capacidade apenas para 60 pessoas durante os três dias.

Elza Fátima Rodrigues, coordenadora antirracista de Belém, explica que a programação tem cunho político e visa lançar uma reflexão acerca do papel de mulher negra na história do Brasil e do Pará. "É uma ação no sentido de tirar a mulher negra da invisibilidade que tem sido colocada de maneira injusta. O Brasil tem uma grande dívida, mas esse papel é muito invisibilizado, escondido, porque ainda conhecemos muito pouco sobre esse papel", aponta.

Segundo a coordenadora, ações como essa são importantes para relembrar a importância histórica de movimentos sociais orquestrados pela população negra. "A gente traz à tona o protagonismo das mulheres negras ao longo da história da América Latina, do Brasil e de Belém. É falar dessa importância como um espaço de cultura, religiosidade, quilombos, confrarias religiosas", destaca.

"As datas são criadas pra chamar atenção. Foi criado pra chamar atenção para as mulheres negras. Não é um agradinho. É o nosso espaço. Mais um dia pra chamar atenção das nossas vivências", aponta Maria Luiza Nunes, militante do Cedempa e uma das coordenadores do Pretas Paridas da Amazônia, coletivo com 19 empreendedoras negras.

Comemorado no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi instituído no Brasil no dia 2 de junho de 2014, por meio da Lei Nº 12.987. A data nasceu em 1992 no 1º Encontro de Mulheres Negras, na República Dominicana.

No território brasileiro, a data celebra também o Dia Nacional de Tereza de Benguela, que foi uma líder quilombola de destaque, que resistiu à escravidão, lutando pela comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança, ao longo de duas décadas, no século XVIII.