Programa de envelhecimento saudável chega ao Parque Verde

O atendimento de multiclínicas, com especialidades como oftalmologia, ortopedia, cardiologia, clínica médica, e, ainda, o programa 60+ de envelhecimento ativo e saudável, estão entre os serviços da nova unidade Cynthia Charone, inaugurada na tarde desta terça-feira, 3, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde, em Belém.

A unidade vem se somar ao trabalho já feito atualmente em 18 unidades, nos municípios de Belém, Ananindeua e Castanhal, que além dos diversos convênios de saúde atende também aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, no grupo das pessoas idosas, mais de oito mil pacientes estão ativos no programa de envelhecimento, a maioria atendidos em convênio com o governo do Estado do Pará, por meio do Instituto de Assistência aos Servidores do Pará (Iasep).

No caso do programa 60+ de envelhecimento ativo saudável, os pacientes do SUS são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém, assim como para as demais especialidades conveniadas ao SUS.

Embora a maior parte das especialidades sejam atendidas por equipes multidisciplinares, o envelhecimento saudável, baseado na Medicina de Estilo de Vida (MEV), é um dos pontos altos do trabalho. "Temos resultados incríveis, comprovados pela medicina baseada em evidências, dos resultados das mudanças de hábitos alimentares, da prática de atividades físicas, manejo do estresse, entres os demais pilares que além de prevenir, são capazes até de reverter doenças crônicas como a diabetes, por isso o nosso esforço em promover o envelhecimento saudável", explica a médica Cynthia Charone, responsável pelos serviços.