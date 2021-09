Programa que oferta lazer e atividades físicas para idosos está com inscrições abertas

O programa Vida Ativa da Terceira Idade, mantido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (Seel), está com inscrições abertas aos idosos interessados em participar das atividades orientadas, que incluem aulas gratuitas de hidroginástica, ginástica, aerodança, ritmos, alongamento, treino funcional e memorização. Voltada ao público da terceira idade, a programação une o lazer e a prática de esportes para garantir melhor qualidade de vida e o resgate da autoestima de quem já passou dos 60 anos. As inscrições poderão feitas presencialmente até o dia 17 de setembro.

As aulas são realizadas sob orientação de professores de educação física e supervisionadas por técnicos em gestão de esporte e lazer. Cada aluno só poderá escolher uma atividade. Cada turma terá aula uma vez por semana, obedecendo aos protocolos de segurança estabelecidos por conta da pandemia de covid-19.

“Estamos obedecendo as orientações da Organização Mundial de Saúde e por isso as inscrições estão sendo feitas gradualmente, com 25 alunos por turma. Retornaremos com o exercício de memorização, que é importante na recuperação de algumas sequelas da covid-19. Estamos ansiosos e com muita saudade do nosso público do Vida Ativa. O retorno será um recomeço e, futuramente, voltaremos a nossa normalidade”, destaca Kátia Rocha, diretora técnica de Gestão Esportiva da Seel.

Os interessados devem comparecer no prédio da Tuna Luso Brasileira ou da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (Asalp) - nos dias específicos para cada modalidade - portando os originais e as cópias da carteira de identidade, comprovante de residência, atestado do cardiologista do ano de 2021 e a carteira de vacinação contra a covid-19, com as duas doses registradas e ainda uma foto 3x4.

Matrículas:

Tuna Luso Brasileira – Manhã e tarde

09/09 - Para alunos que fazem aulas às terças e quintas;

10/09 - Para alunos que fazem aulas às terças e quintas.



Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (Asalp) – Manhã:

14/09 e 16/09 - Para alunos que fazem aulas às terças e quintas;

15/09 e 17/09 - Para alunos que fazem aulas às quartas e sextas.

