Profissionais de enfermagem declaram estado de greve pelo não recebimento do novo piso

Profissionais de enfermagem de diferentes níveis como, auxiliar, assistente e enfermeiros graduados, protestaram na tarde desta segunda-feira (25), em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) pelo não recebimento do novo piso salarial de enfermagem. De acordo com os trabalhadores, 70% não receberam o valor combinado divulgado pelo Ministério da Saúde.Os profissionais vão ter uma nova reunião na secretaria, na próxima quinta-feira (28), e garantem estado de greve até lá.

Segundo a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Pará (Sate), Marli Groeff, 70% dos profissionais de enfermagem não receberam o valor combinado e, além disso, há um disparate significativo entre os profissionais. "Um recebeu o abono, R$ 29, outro de R$ 0,70, outro de R$ 2 mil, ou seja, uma irregularidade total. Por isso, estamos aqui para saber onde está o erro e quem errou, Ministério da Saúde ou a Sesma", destaca.

VEJA MAIS

Diante disso, ocorreu uma reunião, na tarde desta segunda-feira (25) com a presença do secretário Pedro Ribeiro Anaisse juntamente com técnicos onde alegaram uma base de cálculo que soma os abonos no salário base de R$1.007,00, além da escolaridade que é um abono de 60% em cima do salário.

"Eles chegaram a esse cálculo, mas há uma diferença até chegar no piso de carga horária de 30 horas que vamos receber após uma possível portaria que o Ministério da Saúde vai enviar até chegar no valor do novo piso, que é de 40 horas semanais de acordo com o Ministério de Saúde. Mas aqui em Belém fazemos 30 horas e vamos receber proporcional a isso", explica Marli Groeff.

O valor do piso dos técnicos de enfermagem com carga horária de 30 horas, segundo a presidente do sindicato, é de R$2.267,00. esse valor era para ter sido repassado no lugar do salário base de R$1.007,00,mas o Supremo Tribunal Federal incluiu as parcelas fixas somadas à escolaridade, abonos e a diferença resultou no valor de R$500,00.

" É exatamente esse valor que não recebemos, que é R$500,00, por isso a nossa luta. O secretário não deu uma data definitiva do pagamento dessa diferença, mas marcou uma reunião na próxima quinta-feira (28) e vamos manter o ato. Nessa reunião eles explicaram os erros e ficaram de nos pagar essa diferença", acrescenta a presidente do Sate.

Sesma

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), comunica que no dia 22 de setembro de 2023 repassou aos profissionais da enfermagem, vinculados ao município de Belém e que não apresentaram inconsistências de dados junto ao Ministério da Saúde (MS), os valores complementares referente ao Piso Nacional da Categoria. Nesta primeira parcela 1.782 servidores receberam a complementação da União.

O recurso repassado pelo Governo Federal, como auxílio financeiro para o pagamento do piso da enfermagem em Belém, foi na ordem de R$ 6.970.781,52, valor referente aos meses de maio a agosto de 2023.

Este recurso não foi definido pelo município de Belém e, sim, pelo Ministério da Saúde, com base no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (Cnes), da Receita Federal, e do Conselho Nacional de Enfermagem (Cofen).

O recurso foi recebido pela Sesma e distribuído na sua totalidade de forma individual, via CPF para os servidores da enfermagem do município contemplados neste primeiro repasse. A Sesma também fará o repasse para cada ente vinculado a Belém: Hospitais Filantrópicos, Organizações Sociais e Conveniados.

O valor desta complementação do piso de enfermagem foi definido e distribuído individualmente pelo Ministério da Saúde, não havendo qualquer possibilidade de interceptação deste recurso.

Esta é uma verba rubricada que veio em uma conta específica criada pelo Fundo Nacional de Saúde e que não pode ser transferida para outro objetivo que não seja o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem.