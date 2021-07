Profissionais de Educação defendem retorno presencial em setembro após segunda dose

A perspectiva dos profissionais que atuam na escolas públicas estaduais é de retorno às atividades presenciais nas unidades escolares somente em setembro, em contraponto com a intenção do Governo do Estado que já anunciou essa retomada para 2 de agosto. A orientação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp PA), é de que em agosto os profissionais, entre professores e outros servidores do setor, não retomem as atividades presenciais, mas somente após a vacinação desse efetivo com a segunda dose de vacina contra a covid-19, prevista para ser aplicada até o final de agosto, e também dependendo das condições sanitárias adequadas.

Sílvia Letícia da Luz, dirigente do Sintepp PA, informou que a antecipação da aplicação da segunda dose aos profissionais de setembro para agosto contribuiria para adiantar retorno deles em setembro. "A orientação do Sintepp é de que no dia 2 de agosto não volte ninguém para atividade presencial, posição tirada em nossa última assembleia em julho, e estamos antecipando a assembleia que estava marcada para o dia 6, antecipando para o dia 3, para avaliar, além do processo de imunização, as condições sanitárias para o retorno presencial", afirmou.

A suspensão de vacinas em Belém por dois dias, recentemente, inclusive, para a primeira dose de imunizante, e mais as oscilações da quantidade de casos e óbitos de covid-19 no Estado são aspectos em observação pelo Sintepp PA, como frisou Sílvia Letícia. "A imunização dos professores não significa a dos alunos; no Pará somente 16% da população foram vacinados", completou.

Vacinas

A Secretaria de Estado de Saúde Publica (Sespa) informa, nesta terça-feira (27), que já entregou aos municípios 100% das doses para imunização de profissionais da educação com a 1ª dose da vacina.

"Além disso, também já iniciou o envio da primeira remessa referentes às segundas doses. A Sespa ressalta, que cabe às secretarias de saúde municipais a execução da vacinação", arrematou.

Antecipação

O Ministério da Saúde, pensando no retorno às aulas presenciais, já enviou vacinas para imunizar, com pelo menos a primeira dose, 100% dos trabalhadores da educação do ensino básico e ensino superior dos estados e Distrito Federal. Até agora, mais de 3,2 milhões de profissionais da educação básica já foram vacinados com a primeira dose e mais de 518 mil estão com esquema vacinal completo ou tomaram a vacina de dose única. Entre os profissionais da educação superior, mais de 340 mil já tomaram uma dose e mais de 30 mil estão imunizados com as duas doses ou dose única. Os dados estão na plataforma LocalizaSUS.

Neste grupo de profissionais da educação estão professores, diretores e funcionários que trabalham para o funcionamento das escolas. Este público já era considerado prioritário desde o começo da campanha, pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), mas o Ministério da Saúde antecipou o envio de doses.

“Estamos nos organizando para ter um retorno seguro às atividades escolares. Os nossos alunos estão há muito tempo fora das salas de aula. O Brasil é um dos últimos países que ainda não tem o retorno das aulas, isso tem nos preocupado. ”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Como avalia o Governo Federal, o retorno às salas de aulas mostra-se essencial, pois o afastamento afeta não apenas o desenvolvimento escolar, mas a alimentação, nutrição e psicológico de crianças e adolescentes.

Como parte da campanha de vacinação contra covid-19, 60% da população acima de 18 anos tomou a primeira dose e 23% as duas ou a vacina de dose única.