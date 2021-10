Profissionais da saúde recebem terceira dose da vacina contra covid-19 neste sábado

A terceira dose de imunização contra a covid-19, chamada de dose de reforço, está sendo aplicada, neste sábado (16), em profissionais da saúde que trabalham ou moram na capital paraense. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ligada à Prefeitura de Belém, apenas serão imunizados aqueles que receberam a segunda dose da vacina até o mês de maio. A ação foi das 9h às 17h, em 22 pontos montados na cidade e nos distritos. Basta apresentar comprovante de atuação profissional, como carteira do conselho, crachá de identificação dentro do prazo de validade, contracheque dos últimos 30 dias ou declaração de vínculo institucional; ou mesmo o comprovante de residência.

Coordenadora da ação no Cassazum, a técnica de enfermagem Gisele Bemuyal diz que a imunização de reforço é de grande importância. Além dos profissionais de saúde, a terceira dose também está disponível para grávidas, puérperas e lactantes, e idosos que perderam a terceira dose. Os idosos que não tomaram nenhuma dose também podiam se imunizar. Com a demanda deste sábado, será possível atingir 80% das pessoas imunizadas com a segunda dose e metade com a terceira. “Para gente, é uma satisfação. Estamos, desde 3 de fevereira, trabalhando incansavelmente, todos os sábados, para vacinar toda a população e voltar para a nossa vida normal”.

Em relação ao movimento na manhã deste sábado, quando a reportagem esteve no local, Gisele afirma que esperava mais. Na primeira e na segunda doses, aplicadas no Cassazum, foram vacinadas 2.700 pessoas. “Dessa vez fiquei até com medo de dar muita gente, então convoquei profissionais para trabalhar. Temos 2.380 doses, espero que consigamos zerar esse número. Ainda está cedo, o pessoal está saindo de plantão. Vamos ver”, torce a coordenadora.

Confira os locais de vacinação:

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Funbosque - Outeiro

8. Ginásio do CCBS-Uepa - Esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. UFPA - Mirante do Rio