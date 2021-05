Profissionais da educação começam a ser vacinados neste sábado (29) em Belém

Neste sábado (29), em Belém, serão atendidos na Campanha de Vacinação contra a Covid-19 profissionais da educação que atuam no ensino infantil (berçário I e II; maternal I e II e jardim I e II). Além dos profissionais da educação da modalidade especial (incluindo estagiários da educação especial), que trabalham em Belém, segundo informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Serão nove pontos de vacinação, que funcionarão das 9h às 17h. Até 17h desta sexta (28), segue a vacinação das pessoas com deficiência permanente, em 15 pontos de imunização.

A Sesma destaca que a vacinação abrangerá profissionais da educação de escolas públicas e privadas. Para ser imunizado, é necessário apresentar: RG, CPF, contracheque dos últimos três meses e declaração de atuação no ensino infantil ou da educação especial, emitida pela escola.

Os profissionais que não tiverem o contracheque podem apresentar a carteira de trabalho, comprovando o vínculo empregatício com o estabelecimento de ensino, junto à declaração da escola.

A Sesma informa ainda que padres e freiras, que trabalham com educação infantil ou especial e não possuem vínculo empregatício, é preciso que conste na declaração que fazem parte de uma congregação mantenedora da unidade de ensino.

Por fim, os donos de escolas que exercem atividades junto à educação infantil ou especial devem apresentar, no posto de vacinação, o estatuto com a ata de posse da diretoria ou o contrato social do estabelecimento.

Confira os nove pontos de vacinação dos professores:

Neste sábado (29)

Horário: das 9h às 17h

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6, na av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto. a pé;

2. Cassazum - av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, a pé;

3. Faculdade Fibra - av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré, a pé;

4. Funbosque - av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro, a pé;

5. Ginásio Mangueirinho - av. Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. a pé;

6. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, tv. São Roque, 789, Cruzeiro, a pé;

7. Mosqueiro - Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila, a pé;

8. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G) a, pé;

9. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Básica) rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, a pé.