Procura de nascidos entre 1999 e 2000 pela 2ª dose anticovid é grande em Nazaré

A procura dos nascidos entre 1999 e 2000 pela 2ª dose da vacina anti-covid é intensa no bairro de Nazaré, na Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) - um dos 23 pontos de vacinação disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Esta é a reta final da campanha de imunização contra a covid-19 em Belém, que segue até 12 de novembro, sempre das 9h às 17h.

A sensação de completar a imunização com a segunda dose foi de alívio para a estudante Thaís Cabral, de 22 anos. "Sinceramente é um alívio e emoção porque a gente esperou tanto tempo por esse momento e finalmente conseguir isso é muito bom. Agora é manter os cuidados, porque tem que ter empatia pelo próximo, já que mesmo com a vacinação ainda podemos contrair a doença e contaminar outras pessoas. Eu tenho pessoas de risco na minha família também, então ainda é preciso ter responsabilidade", avalia.

Muitas pessoas aguardavam na Fibra para a vacinação do dia (Ana Carolina Matos / O Liberal)

Os cuidados também devem ser mantidos pelo maquiador Caio Ferreira, de 21 anos. "Felizmente nosso calendário de imunização está bem avançado, graças à organização da Prefeitura, com isso Belém vai voltando as poucos à normalidade. Mesmo assim, ainda é importante manter a precaução. Sou um dos últimos da minha família que precisava tomar a vacina então agora sinto uma grande tranquilidade", comenta.

Além dos jovens que lotavam o ponto de vacinação, alguns idosos também compareceram ao local para receber a terceira dose de reforço. Foi o caso da aposentada Walquísia Pinho, de 77 anos. "Aproveitei que passava aqui perto para me vacinar logo e agora me sinto maravilhosa. Peguei covid em 2020 e senti só dor de cabeça, mas a gente fica mais tranquila. Lá em casa todo mundo já vacinou, mesmo assim a gente continua se protegendo porque todo mundo tem medo", conta, de modo descontraído.

Locais de vacinação em Belém, até as 17h desta terça (19)

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Funbosque - Outeiro

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. Unifamaz - Reduto

23. UFPA - Mirante do Rio