Proclamação da República: frota de ônibus para Mosqueiro é reforçada no feriado

A linha de ônibus Mosqueiro - São Brás foi reforçada a partir desta quinta-feira (14/11), devido ao feriado da Proclamação da República, comemorado nesta sexta (15). A medida se dá pelo aumento da demanda de passageiros que irão se deslocar até a ilha durante o feriado prolongado. O reforço, determinado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) segue até o domingo (17).

Agentes de transporte estarão tanto na praça Araújo Martins, no bairro de São Brás, como no Terminal Maracajá, no distrito de Mosqueiro, para organizar filas e orientar os passageiros, assim como também para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus.

Confira os horários

As viagens com destino a Mosqueiro partem do terminal na praça Araújo Martins, em São Brás. O reforço iniciou nesta quinta-feira, com a primeira viagem às 17h e a última às 19h30. De sexta-feira, 15, a sábado, 16, a primeira viagem do reforço sairá às 7h15 e a última às 21h30. No domingo, 17, a ampliação da frota será realizada somente no retorno.

Já as viagens de retorno para Belém partem do Terminal Maracajá, na rua Pratiquara, em Mosqueiro. Nesta quinta-feira, a primeira viagem do reforço ficou para o horário das 19h20 e a última às 20h25. Na sexta-feira (15) e no sábado (16), a primeira viagem sairá de Mosqueiro às 9h25 e a última às 23h40. No domingo (17), o reforço de retorno para Belém contará com viagens programadas para sair do Terminal Maracajá às 16h40, a primeira viagem, e às 21h40, a última.

Tarifas

O valor da tarifa da linha de ônibus Mosqueiro - São Brás é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20. A isenção no transporte coletivo rodoviário municipal é garantida a idosos e pessoas com deficiência, crianças de até 6 anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros em serviço, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Belém.